Владивосток получит систему Tax Free

Медведев утвердил концепцию развития острова Русский во Владивостоке

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил концепцию развития острова Русский во Владивостоке. Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free (международная система возврата налога на добавленную стоимость, известного у нас в стране как НДС).

«Место это действительно уникальное. Мы все присутствующие там бывали, - сказал председатель правительства в ходе совещания с вице-премьерами. - На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в АТР. Это все очень важные цели и основные направления развития Дальнего Востока вообще и Приморья в частности».

Концепция будет реализовываться в 2017–2027 годах в два этапа.

На I этапе (2017–2022 годы) планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций (предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры).

Концепцией определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объема заявленных частных инвестиций.

В рамках I этапа планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На II этапе (2023–2027 годы) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский (развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.).

Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Дмитрий Медведев призвал своих коллег по правительству не забывать об уникальной природе острова Русский. «Мы обязаны сделать все, чтобы помимо его инженерного обустройства, экономического и социального развития на острове сохранялись все природные богатства, которые изначально там были», - заключил премьер.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток