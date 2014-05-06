Во Владивостоке появится Дальневосточное территориальное управление ФАНО

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) создаст три отделения по соседству с региональными отделениями Российской академии наук

Соответствующее распоряжение кабинета министров от 29 апреля за подписью премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приложению к документу, у ФАНО появятся три региональных территориальных органа - Сибирское территориальное управление в Новосибирске, Уральское территориальное управление в Екатеринбурге и Дальневосточное территориальное управление во Владивостоке.

Такая структура полностью соответствует расположению региональных отделений РАН - Дальневосточного, Уральского и Сибирского, центры которых также расположены во Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске.

ФАНО создано в соответствии с законом о реформе Российской академии наук, который вступил в силу в сентябре прошлого года. Агентство выполняет функции собственника сотен академических институтов по всей России и подчиняется напрямую правительству РФ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.