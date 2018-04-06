В Корею можно слетать задешево

Трижды в неделю на Boeing 737

Южнокорейский низкобюджетный авиаперевозчик T'way Air в пятницу выполнил первый рейс из Тэгу (четвертый по величине город в Южной Корее после Сеула, Пусана и Инчхона) во Владивосток.

Регулярные рейсы будут выполняться на Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров с частотой три раза в неделю.

Кроме того, T'way Air в рамках летнего расписания аэропорта Владивосток, стартовавшего 25 марта, будет выполнять регулярные полеты из Владивостока в корейский город Муан.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания T'way Air специализируется на бюджетных авиаперевозках внутри Южной Кореи. Базовый аэропорт авиакомпании находится в г.Чхонджу (Cheongju international airport). Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам (Южная Корея).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2017 году обслужило 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток