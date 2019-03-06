Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток
Аэропорт Владивостока отмечает рост пассажиропотока в феврале на 88% из Японии, на 75% - из Южной Кореи
АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ, оператор аэропорта Владивосток) отмечает в феврале резкий рост пассажиропотока на южнокорейских направлениях – на 75% по сравнению с февралем прошлого года. Основной прирост дали рейсы в города Сеул, Пусан и Тэгу.
В целом международный пассажиропоток в феврале вырос на 52%, до 96 тыс. пассажиров. В том числе на японском направлении также отмечен высокий рост (+88%) благодаря увеличению частоты выполнения рейсов в Токио и рейсам в Саппоро.
Все в январе-феврале 2019 года аэропорт обслужил 394 тыс. пассажиров, что на 25% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.
В том числе на внутренних маршрутах обслужено 198 тыс. человек (рост на 10% к январю-февралю 2018 года), на международных - 196 тыс. (рост на 45%).
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовалось 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток
- Из Владивостока можно будет улететь на Тайвань
- Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
- "Хаятты" опять никому не нужны
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Приморские власти получили нагоняй за недоработки Миклушевского
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
Новости раздела
- Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток
- Из Владивостока можно будет улететь на Тайвань
- Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
- "Хаятты" опять никому не нужны
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Приморские власти получили нагоняй за недоработки Миклушевского
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- Жители Приамурья предложили разработать охотничьи туры для китайцев
- Бывший вице-губернатор Приморья стал топ-менеджером в крупной компании
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- Правительство Хабаровского края продает свою яхту "Виктория"
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора