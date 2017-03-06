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Путин выйдет на татами в Приморье
Культурную программу Восточного экономического форума украсит международный турнир по дзюдо
Президент России Владимир ПУТИН поручил правительству России включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро ЯМАСИТЫ в культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке на острове Русский. Не исключено, что президент России, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, сам выйдет на татами в «Фетисов Арене». Правда, не в качестве участника турнира.
На официальном сайте президента России говорится, что Владимир Путин давно поддерживает добрые отношения с выдающимся мастером дзюдо Ясухиро Ямаситой – членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84.
Ранее президент России отмечал, что Ясухиро Ямасита для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.
Президент России, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, неоднократно встречался с четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни ВЭФ на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.
«Я очень признателен, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного экономического форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы», – сказал Ясухиро Ямасито.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта kremlin.ru
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