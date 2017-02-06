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Во Владивосток пришел крупный федеральный банк
Столица Приморья получила новый источник ипотеки
Банк «Российский капитал» в рамках программы по развитию региональной сети открыл офис во Владивостоке. Для федерального банка это всего лишь второй офис на Дальнем Востоке, первый был открыт в конце прошлого года в Хабаровске.
«Владивосток стал самой восточной точкой на карте региональной сети нашего банка. Сегодня региональная сеть банка насчитывает порядка 90 внутренних структурных подразделений в 30 регионах РФ в 7 федеральных округах. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Приморским краем: жителями, бизнесом и администрацией (региона)», - пояснил зампред банка «Российский капитал» Владимир ВОЕЙКОВ.
Досье «Золотого Рога»: Банк «Российский капитал» - дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Локомотивным продуктом банка является ипотечное кредитование.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
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