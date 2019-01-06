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Путин дал важные поручения по Владивостоку
В том числе по нарушениям при строительства коттеджей в микрорайоне Снеговая Падь
Президент Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений по итогам Большой пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря 2018 года. В частности, министерству спорта РФ поручено рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спортивного комплекса во Владивостоке, а также о целесообразности завершения строительства указанного комплекса и ввода его в эксплуатацию. Доклад - до 15 февраля 2019 года, говорится в документе.
Министерству просвещения РФ совместно с администрацией Приморского края поручено рассмотреть вопрос о причинах прекращения деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55 г.Владивостока», а также проанализировать и оценить эффективность принятых мер, направленных на обеспечение реализации прав детей, обучавшихся в этом учреждении, на получение начального, основного и среднего общего образования в других общеобразовательных организациях с учетом соблюдения нормативно установленного времени в пути до общеобразовательной организации. Доклад - до 1 марта 2019 года.
Генпрокуратуре РФ поручено провести проверку соблюдения требований законодательства РФ в части, касающейся обеспечения охраны и защиты лесов при осуществлении строительства коттеджей в микрорайоне Снеговая Падь Владивостока. Доклад - до 15 марта 2019 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Дедлвая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото kremlin.ru
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