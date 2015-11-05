В Хабаровске создали конкуренцию «Аэрофлоту», во Владивостоке пока нет

На смену «Трансаэро» на маршруте Хабаровск-Москва пришла «ВИМ-Авиа», сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Прекращение полетов авиакомпании «Трансаэро» ударило по дальневосточникам - купить билеты на рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других городов региона в Москву в одночасье стало практически невозможно. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», быстрее всего решить проблему удалось в Хабаровске – авиакомпания «ВИМ-Авиа» уже ввела ежедневные рейсы из Хабаровска в Москву.

С 5 ноября «ВИМ-Авиа» приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Хабаровск - Москва (аэропорт «Домодедово») - Хабаровск. Рейс включен в зимнее расписание аэропорта Хабаровск и будет выполняться в режиме ежедневных полетов до конца 2015 года, далее частота рейсов составит три раза в неделю.

Полеты выполняются на Boeing-757-200 вместимостью 220 пассажиров.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» базируется в московском аэропорту "Домодедово". Воздушный парк насчитывает 14 среднемагистральных пассажирских самолетов типа Boeing-757-200 и А-319.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», после ухода «Трансаэро» в Приморье возник дефицит на доступные билеты эконом-класса по маршруту Владивосток - Москва, которые были раскуплены до середины ноября. После обращения властей края к руководству «Аэрофлота» с 29 октября по маршруту Владивосток - Москва вместо Airbus-330 полеты выполняет Boeing-777, который вмещает на 100 пассажиров больше.

Полетная 25-летняя история «Трансаэро» закончилась 27 октября, когда сертификат эксплуатанта приказом Росавиации был аннулирован (долги компании оцениваются в 250–260 млрд рублей, в том числе перед банками – в 80–85 млрд рублей). Пассажиров «Трансаэро» с билетами до 15 декабря включительно пообещал перевезти «Аэрофлот». При этом крупнейший авиаперевозчик страны был щедро вознагражден Минтрансом, который передал «Аэрофлоту» 56 международных направлений «Трансаэро».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.