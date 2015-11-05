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В Хабаровске создали конкуренцию "Аэрофлоту", во Владивостоке пока нет

05 Ноября 2015, 17:50 | Владивосток

В Хабаровске создали конкуренцию «Аэрофлоту», во Владивостоке пока нет

На смену «Трансаэро» на маршруте Хабаровск-Москва пришла «ВИМ-Авиа», сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Прекращение полетов авиакомпании «Трансаэро» ударило по дальневосточникам - купить билеты на рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других городов региона в Москву в одночасье стало практически невозможно. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», быстрее всего решить проблему удалось в Хабаровске – авиакомпания «ВИМ-Авиа» уже ввела ежедневные рейсы из Хабаровска в Москву.

С 5 ноября «ВИМ-Авиа» приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Хабаровск - Москва (аэропорт «Домодедово») - Хабаровск. Рейс включен в зимнее расписание аэропорта Хабаровск и будет выполняться в режиме ежедневных полетов до конца 2015 года, далее частота рейсов составит три раза в неделю.

Полеты выполняются на Boeing-757-200 вместимостью 220 пассажиров.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» базируется в московском аэропорту "Домодедово".  Воздушный парк насчитывает 14 среднемагистральных пассажирских самолетов типа Boeing-757-200 и А-319.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», после ухода «Трансаэро» в Приморье возник дефицит на доступные билеты эконом-класса по маршруту Владивосток - Москва, которые были раскуплены до середины ноября. После обращения властей края к руководству «Аэрофлота» с 29 октября по маршруту Владивосток - Москва вместо Airbus-330 полеты выполняет Boeing-777, который вмещает на 100 пассажиров больше.

Полетная 25-летняя история «Трансаэро» закончилась 27 октября, когда сертификат эксплуатанта приказом Росавиации был аннулирован (долги компании оцениваются в 250–260 млрд рублей, в том числе перед банками – в 80–85 млрд рублей). Пассажиров «Трансаэро» с билетами до 15 декабря включительно пообещал перевезти «Аэрофлот». При этом крупнейший авиаперевозчик страны был щедро вознагражден Минтрансом, который передал «Аэрофлоту» 56 международных направлений «Трансаэро».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Трансаэро"  авиа  "Аэрофлот" 



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