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Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
Власти не устраивает проект, разработанный корейцами
Нынешний проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) не устраивает краевые власти, окончательно решения пока нет, сообщил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузного автотранспорта.
«Проект ВКАД, на мой взгляд, в том виде, в каком он предлагается, имеет много недостатков. Потому что, если его вести по побережью Амурского залива, если это будет даже что-то наподобие низководного моста, это убьет всю морскую акваторию. Наверное, мы не сможем себе позволить такое сделать. Если дорогу уводить под землю, делать в виде тоннеля, то здесь просто деньги надо посчитать».
Ранее южнокорейская Yooshin Engineering Corporation завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства ВКАД, в соответствии с которым его стоимость оценивается в $1,2 млрд. Разработку ТЭО профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством республики. Разработчики отмечали, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума.
Реализовать проект предлагается на принципах государственно-частного партнерства. Поэтапный ввод ВКАД планируется в период с 2018 года по 2029 год. Предусмотрено, что в первую очередь будет включено строительство нового мостового перехода на остров Русский через оконечность мыса Эгершельд.
Согласно проекту, общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 тыс. до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Проезд по ВКАД планируется сделать платным, стоимость может составить от одного до четырех долларов в зависимости от километража проезда.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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