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Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью

05 Сентября 2016, 18:25 | Владивосток

Президент не считает себя вправе определять их будущее

Президент РФ Владимир ПУТИН во Владивостоке заявил, что не считает себя вправе выбирать будущее своих дочерей за них самих, и высказал мнение, что они этот выбор уже сделали.

«Я не считаю себя вправе хотеть что-то за них. Они молодые, но все-таки взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям», - сказал президент в интервью международному информационному холдингу Bloomberg перед стартом второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

Таким образом Путин ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его дочери продолжили его деятельность в политике по примеру династий Клинтонов и Бушей.

Владимир Путин сказал: «Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали».

Президент согласен с тем, что будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение.

«Да, конечно, исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».

На вопрос, какова причина его успеха и столь длительного пребывания у власти, Владимир Путин ответил: «Я не знаю, какие здесь могут быть секреты. У меня секретов нет, я просто всегда стараюсь чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентировать, прежде всего, на это. И мне думается, что это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которую народ России доверил мне».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Кремля

Автор: Юрий Рогов
Теги: выборы  Путин  вloomberg 



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Комментарии

  • Второй фронт10:00, 06.09.2016#

    Я тоже рад за путина и его дочерей.

  • vasya23:55, 06.09.2016#

    Жизнь удалась? Не каждый за 15 лет так сумеет. $250 000 000 000

  • elainriva15:55, 06.09.2016#

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