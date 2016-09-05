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Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
Президент не считает себя вправе определять их будущее
Президент РФ Владимир ПУТИН во Владивостоке заявил, что не считает себя вправе выбирать будущее своих дочерей за них самих, и высказал мнение, что они этот выбор уже сделали.
«Я не считаю себя вправе хотеть что-то за них. Они молодые, но все-таки взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям», - сказал президент в интервью международному информационному холдингу Bloomberg перед стартом второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
Таким образом Путин ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его дочери продолжили его деятельность в политике по примеру династий Клинтонов и Бушей.
Владимир Путин сказал: «Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали».
Президент согласен с тем, что будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение.
«Да, конечно, исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».
На вопрос, какова причина его успеха и столь длительного пребывания у власти, Владимир Путин ответил: «Я не знаю, какие здесь могут быть секреты. У меня секретов нет, я просто всегда стараюсь чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентировать, прежде всего, на это. И мне думается, что это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которую народ России доверил мне».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта Кремля
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Я тоже рад за путина и его дочерей.