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Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
Екатерина Седых удивила всю Россию
Единственная девушка-дрифтер российской дрифт-серии Екатерина СЕДЫХ из Владивостока одержала победу на финальном этапе западного подразделения серии – РДС-Запад, оставив позади чемпионов России и Украины. Неделю назад Катя выиграла заключительный этап РДС-Восток во Владивостоке.
Как сообщает пресс-секретарь РДС-Восток Алёна ШЕСТАКОВА, финальный этап РДС-Запад состоялся в минувшие выходные на московском автодроме ADMRaceway.
В этом сезоне Екатерина Седых принимала участие сразу в двух чемпионатах – дальневосточном РДС-Восток, домашнем для Екатерины, и в РДС-Запад. По ходу сезона гонщице приходилось раз за разом сражаться не только с соперниками, но и с техникой, стараясь вопреки всему и всем показать свои умения. Однако на подиум в этом сезоне Екатерина Седых поднялась лишь на заключительном, шестом этапе РДС-Восток. Но уже спустя неделю она удивила всю Россию, объехав в финальных сражениях теперь уже чемпиона 2016 Евгения САТЮКОВА, двукратного чемпиона РДС-Запад Евгения РУЖЕЙНИКОВА и чемпиона Украины Алексея ГОЛОВНЮ.
- Дважды по ходу парных заездов у меня в голове возникала мысль «Должок!» - говорит , пилот российской дрифт-серии Екатерина Седых, - cначала в топ-32 в заезде с питерцем Иваном КУРЕНБИНЫМ. Дело в том, что он меня объехал в прошлом году в D1 PrimringGP. Такая же фраза возникла в заезде топ-16 с Сатюковым – на первом этапе РДС-Запад в этом году я ему проиграла. С Алексеем Головней а выход в финал ехала на доверии, а уже с Ружейниковым в финале - внимательно и аккуратно. На трибунах за меня болели очень громко и очень сильно, это приятно и это правда придает сил! Даже моя команда, которая скупа на эмоции – они латыши, прыгали от радости!
Оценил достижение своей подопечной и тренер Константин ОГАРКО, отметив, однако, что хорошее выступление Екатерины не стало для него сюрпризом.
- Вижу определенную закономерность в этом результате, - говорит тренер, - есть эффект, когда на тренировках ты видишь определенный результат и наступает период, когда это должно реализоваться уже в соревновательных условиях. В целом я не удивлён, но рад, что наконец-то мы смогли продемонстрировать это не только в кулуарах тренировочного процесса. Отмечу, что есть определенные сложности с судейством. Дело в том, что оценка в дрифте во многом носит субъективно-экспертный характер, в отличие от японской электронной системы DOSS. В дрифте нельзя измерить победу временем, высотой и прочими параметрами. В итоге в каждой серии судят по-разному, у каждого свои ключевые моменты: у японцев – одни, у американцев – другие, в РДС-Восток – третьи, в РДС-Запад – четвертые. К сожалению, по пальцам руки можно пересчитать этапы, когда у Кати не было проблем с автомобилем. Надо понимать, что спортсмен девушка – это ни разу не спортсмен мужчина. Но благо, я успел ее на тренировках к этим моментам подготовить, и она не теряла самообладания!
Уже в понедельник вечером по Москве Екатерина Седых вылетела в Красноярск, где будет защищать честь Владивостока в финальных соревнованиях сибирского подразделения РДС. Впереди у нашей Кати сражение в Гранд-финале РДС, где соберутся сильнейшие пилоты со всей страны, а также выступление на международном соревновании D1 PrimringGP, которое пройдёт в конце сентября во Владивостоке.
Тройка призеров 6 этапа РДС-Запад:
1 место Екатерина Седых, Владивосток
2 место Евгений Ружейников, Москва
3 место Андрей Богданов, Москва
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Молодец, Катюша! Браво!!!