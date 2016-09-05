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Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
Общая протяженность маршрута составляет около 65 километров
Запуск грузового вакуумного поезда по технологии Hyperloop на участке Хунчунь (Китай) - Зарубино (Приморье) потребует 5,5 лет, из которых год уйдет на разработку и утверждение нормативной базы и подготовку ТЭО, 1,5 года - на проектные работы и около трех лет - на строительство и пусконаладочные работы.
Стоимость реализации проекта оценивается в $1,8-2,3 млрд.
По словам главы венчурного фонда Caspian VC Билла ШОРА, грузооборот проекта составит до 40-50 млн тонн грузов ежегодно.
«Это будут и зерно, и контейнеры. Зерно - до 19 млн тонн в год, контейнеров, мы думаем, будет до 2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера)», - представил проект Билл Шор на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ожидается, что средняя скорость движения капсул на маршруте составит 740 км/ч, максимальная скорость - 875 км/ч. Общая протяженность маршрута составляет около 65 километров.
Как говорится в сообщении Минтранса РФ, исследование по заказу Caspian VC и американской Hyperloop One выполнил МосгортрансНИИпроект. Исследование подтвердило, что технология Hyperloop подходит для транспортировки грузов на этом участке. Специалисты детально проработали маршрут трассы с учетом требований технологии и рельефа, а также предложили первые технологические решения, в частности, относительно опор будущей трассы.
Досье «Золотого Рога»: Проект вакуумного поезда Hyperloop предполагает перемещение капсулы объемом 2-4 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) по вакуумной трубе. В мае 2016 года в Неваде прошли испытания силовой установки Hyperloop One, прототип за 1,1 секунды достиг скорости 187 км/ч. В IV квартале 2016 г. планируется полномасштабный запуск первой капсулы на полноразмерном трехкилометровом участке дороги. Скорость движения составит 1,1 тыс. км/ч.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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"Запуск грузового вакуумного поезда по технологии Hyperloop на участке Хунчунь (Китай) - Зарубино (Приморье) потребует 5, 5 лет, из которых год уйдет на разработку и утверждение нормативной базы и подготовку ТЭО, 1, 5 года - на проектные работы и около трех лет - на строительство" - не учтен расход времени на дачу взяток нашим чиновникам, всё вместе выйдет лет 20, не меньше.