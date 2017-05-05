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США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
Администрация Трампа боится, что через них будет осуществляться поставка вооружений в КНДР
Администрация США планирует взять на особый контроль российские порты во Владивостоке, Находке и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США.
Крупнейшими портами Приморья являются ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (стивидорные компании в порту Владивосток), АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный), ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка), ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка). На территории порта Ванино в Хабаровском крае работает ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино»).
Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий.
В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.
«Каждый отчет должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: ...порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации», - говорится в тексте законопроекта.
За документ высказались 419 членов палаты, против - один. Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.
Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР».
Напряженность вокруг Корейского полуострова выросла на фоне последних ракетных испытаний КНДР и слухов, что Пхеньян может провести очередное, уже шестое по счету, ядерное испытание.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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