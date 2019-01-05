Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР

Он пытался вывезти из США в Россию оружейное снаряжение

Житель Владвостока Дмитрий МАКАРЕНКО был арестован 29 декабря агентами ФБР в городе Сайпан Северных Марианских островов (территория, ассоциированная с США).

Арест был произведен на основании ордера, выданного судом Южного района Флориды в июне 2017 года.

Согласно обвинительному заключению, г-ну Макаренко в общей сложности вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему в совокупности грозит до 45 лет тюрьмы.

31 декабря приморец предстал перед местным судом, где ему зачитали его права и суть обвинения. В итоге суд арестовал его и постановил передать дальнейшее рассмотрение дела в суд Флориды.

В обвинении сказано, что Макаренко пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. По делу также проходит выходец с Украины, гражданин США Владимир НЕВИДОМЫЙ, который живет во Флориде. В июне 2018 года он признал себя виновным в суде США в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию и получил 26 месяцев тюрьмы.

Согласно документам суда, Макаренко выступал заказчиком из России, а Невидомый приобретал оборудование в США и должен был отправить его Макаренко в Россию. Невидомый купил некоторые образцы, получая на это деньги через китайский и латвийский банк, и отправил товары в Россию, не указав их настоящую принадлежность. Одна из посылок была арестована на таможне США, после чего Невидомый был задержан.