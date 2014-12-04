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Послание президента: Путин подарил Владивостоку свободу

04 Декабря 2014, 20:08 | Владивосток

Президент РФ Владимир ПУТИН, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг, предложил предоставить Владивостоку статус открытого порта с облегченным налоговым режимом по примеру порта Севастополь.

"Предлагаю предоставить Владивостоку статус морского порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом. Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма", - сказал Путин.

Президент также предложил распространить режим территорий опережающего развития (ТОР) на моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

"Прошу депутатов не затягивать с рассмотрением закона о территориях опережающего развития. Кроме того, предлагаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов - в тех моногородах страны, где социально-экономическая ситуация наиболее сложная", - сказал глава государства.

Причем, не не ждать три года, как это предусмотрено законопроектом, прошедшим первое чтение, а внести необходимые изменения и "начать работу по моногородам уже сейчас".

Ключевую роль, по его словам, ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Он заверил, что масштабные планы развития этого региона будут реализованы.

"Прошу правительство проработать вопрос докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, которые будут получены за счет открытия новых предприятий в регионе", - подчеркнул глава государства.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин 



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Комментарии

  • барон20:14, 04.12.2014#

    конечно откроют порт и все перевозки через феско . . . так как компанию он купил кабаевой. .

  • Фунт20:41, 04.12.2014#

    А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразье!Требую объявить Черноморск вольным городом!!!

  • son.of.a.beach14:49, 05.12.2014#

    "Лёгким движением руки брюки превращаются… Брюки превращаются… Превращаются брюки… В элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. "

  • Р РЋРІР‚С™Р РЋРЎвЂњР РЋР20:44, 04.12.2014#

    Есть обещания Путина, а есть реальная жизнь, в которой российские пограничники расстреливают и топят иностранные суда, которых угораздило зайти в имперские воды. Экипаж китайского парохода New Star подтвердит.

  • приморский21:00, 04.12.2014#

    А что он так долго думал, или прижало?

  • Р±Р°Р±СѓР»СЊРєР°21:31, 04.12.2014#

    Так скупили все, теперь порт принадлежит маскалям, можно и отменять налоги.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:26, 04.12.2014#

    припекло, да поздновато уже. . .

  • Псевдоним21:48, 04.12.2014#

    вас дебилов местных не спросили, что делать.

  • Ян17:37, 11.12.2014#

    +500

  • йцукер23:24, 04.12.2014#

    Нужны конкретные государственные программы развития. Где они? Кроме песдежа ничего.

  • Ваня пиморский00:41, 05.12.2014#

    Просто удивительно и миклушевский одобрил! КОЛОССАЛЬНО!!!А вот путин взял бы и НЕ одобрил, а наоборот закрыл Владивосток как военно морскую базу!Но и тут миклушевский одобрил у него две бумажки лежало на всякий случай !

  • николай07:55, 05.12.2014#

    Во всех цивилизованных странах ОБРАЩЕНИЕ президента к народу, т. е. глава как-бы с уважением произносит речь верноподданным. И только у нас ПОСЛАНИЕ. . . Думаю пояснять не надо. . .

  • Ян17:38, 11.12.2014#

    . . . Федеральному собранию. Нас там нет.

  • Псевдонимка07:57, 05.12.2014#

    Без нормальной системы управления государством в виде судов, непродажных ментов и т. п. всё равно не попрёт ничего. Патриарх в тупике.

  • Ян17:39, 11.12.2014#

    +100

  • ДВ Абориген09:16, 05.12.2014#

    "Хозяин подарил Доби свой носок!!!" (с)

  • Псевдоним15:29, 05.12.2014#

    чуваааак! вечером только мужу эту фразу произнесла, во время оглашения "приговора")) он грит, пиши в коммент)) решила завтра напишу, а тут поздняк метацца)) респект!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:32, 05.12.2014#

    думаю мы правильно уловили смысл заголовка. автору надо премию выдать

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