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Послание президента: Путин подарил Владивостоку свободу
Президент РФ Владимир ПУТИН, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг, предложил предоставить Владивостоку статус открытого порта с облегченным налоговым режимом по примеру порта Севастополь.
"Предлагаю предоставить Владивостоку статус морского порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом. Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма", - сказал Путин.
Президент также предложил распространить режим территорий опережающего развития (ТОР) на моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.
"Прошу депутатов не затягивать с рассмотрением закона о территориях опережающего развития. Кроме того, предлагаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов - в тех моногородах страны, где социально-экономическая ситуация наиболее сложная", - сказал глава государства.
Причем, не не ждать три года, как это предусмотрено законопроектом, прошедшим первое чтение, а внести необходимые изменения и "начать работу по моногородам уже сейчас".
Ключевую роль, по его словам, ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Он заверил, что масштабные планы развития этого региона будут реализованы.
"Прошу правительство проработать вопрос докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, которые будут получены за счет открытия новых предприятий в регионе", - подчеркнул глава государства.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Фунт20:41, 04.12.2014#
А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразье!Требую объявить Черноморск вольным городом!!!
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конечно откроют порт и все перевозки через феско . . . так как компанию он купил кабаевой. .