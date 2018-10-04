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Герман Зверев объяснил, откуда берутся высокие цены на рыбу для приморцев

04 Октября 2018, 14:22 | Владивосток

Глава ВАРПЭ разложил главе Приморья текущий расклад по полочкам

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ в ходе XIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке объяснил, откуда берутся высокие цены на рыбу на российском рынке.

«Оптовики видят, и рыбаки это понимают, что сейчас мы уткнулись в предел при том уровне цены, когда уже сейчас рыба стоит дорого, продажи не растут. Если одновременно с этим будет отменена льгота для экспорта, предприятия будут платить большой налог при вывозе за рубеж, и льгота у них будет при поставке продукции на внутренний рынок, то те, кто вывозит за рубеж, будут платить - предполагается – ставку в 5-6 раз больше, чем сейчас. А те, кто поставляет на внутренний рынок рыбу, будут платить сбор такой же, как платят сейчас. Поэтому никаких оснований для увеличения оптовой цены у этих предприятий не будет. У них будет мотивация наращивать поставки на внутренний рынок. В этом смысле следует увеличить налоговую нагрузку на те предприятия, которые экспортируют рыбу: экспортируешь, зарабатываешь в долларах – плати в 6-7 раз больше. Мы говорим – такой закон надо скорее принимать».

Часом ранее, как сообщала Деловая газета «Золотой Рог», врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО с трибуны ХIII Международного конгресса рыбаков обрушился с критикой на рыбацкое сообщество, которое не может накормить дальневосточников доступной рыбой.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: конгресс  варпэ  налоги  Олег Кожемяко  Герман Зверев  цены  рыба 



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