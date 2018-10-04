www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Рыбная отрасль
Распечатать

Олег Кожемяко начал с жестких заявлений

04 Октября 2018, 13:28 | Владивосток

Новый глава Приморья пообещал сделать рыбу доступной, а занятые москвичами причалы вернуть в регион

Новый глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО начал «с места в карьер» – с трибуны ХIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке бывший рыбопромышленник, а ныне не имеющий альтернативы политик-антикризисник обрушился с критикой на рыбацкое сообщество, которое не может накормить дальневосточников доступной рыбой.

«Где эта смычка и связь между рыбаками и населением? И как это отражается на ценах? Никак! Кто в этом виноват? Все спрашивают всегда с власти. Почему высокая цена, почему нет доступной рыбы. А что может власть? Квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не дает. Может только бегать и договариваться, к примеру, между рыбаком и магазинами. Кто должен на себя взять эту роль – сделать рыбу доступной? Конечно, отраслевые ассоциации. И сделать это нужно по пяти-шести массово потребляемым видам рыб. Не надо лезть в дорогие сорта», - сказал г-н Кожемяко.

Известный своей жесткостью при решении возникающих проблем Олег Николаевич пообещал также разобраться с владельцами портовых причалов, часть которых в настоящее время принадлежит ФГУП «Нацрыбресурс» и сдается в аренду из Москвы, в том числе под перевалку угля.

«В Москве решили, что причалы должны работать безубыточно. Заключили договора аренды. Люди предприимчивые, посмотрели - тренд на уголь есть, потребность на мировом рынке есть. При этом «Нацресурс» получает от этой аренды копейки. А где доля субъекта (РФ)? А он с жителями остается, которые по праву спрашивают: а почему так? Это надо решать. Я в ближайшее время и с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) буду встречаться по этому поводу. Порядок здесь навести нужно. Нудно сделать так, чтобы субъект каким-то образом участвовал в заключении договоров аренды хотя бы по праву подключения на данном этапе. Или вовсе передать эти причалы в собственность субъекта», - сказал г-н Кожемяко.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс») создано в 1999 году, является подведомственным предприятием Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Предприятие, в частности, включает Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке, Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области.

Автор: Олег Клименко
Теги: конгресс  рыба  причалы  Олег Кожемяко  "нацрыбресурс" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru