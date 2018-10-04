Олег Кожемяко начал с жестких заявлений

Новый глава Приморья пообещал сделать рыбу доступной, а занятые москвичами причалы вернуть в регион

Новый глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО начал «с места в карьер» – с трибуны ХIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке бывший рыбопромышленник, а ныне не имеющий альтернативы политик-антикризисник обрушился с критикой на рыбацкое сообщество, которое не может накормить дальневосточников доступной рыбой.

«Где эта смычка и связь между рыбаками и населением? И как это отражается на ценах? Никак! Кто в этом виноват? Все спрашивают всегда с власти. Почему высокая цена, почему нет доступной рыбы. А что может власть? Квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не дает. Может только бегать и договариваться, к примеру, между рыбаком и магазинами. Кто должен на себя взять эту роль – сделать рыбу доступной? Конечно, отраслевые ассоциации. И сделать это нужно по пяти-шести массово потребляемым видам рыб. Не надо лезть в дорогие сорта», - сказал г-н Кожемяко.

Известный своей жесткостью при решении возникающих проблем Олег Николаевич пообещал также разобраться с владельцами портовых причалов, часть которых в настоящее время принадлежит ФГУП «Нацрыбресурс» и сдается в аренду из Москвы, в том числе под перевалку угля.

«В Москве решили, что причалы должны работать безубыточно. Заключили договора аренды. Люди предприимчивые, посмотрели - тренд на уголь есть, потребность на мировом рынке есть. При этом «Нацресурс» получает от этой аренды копейки. А где доля субъекта (РФ)? А он с жителями остается, которые по праву спрашивают: а почему так? Это надо решать. Я в ближайшее время и с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) буду встречаться по этому поводу. Порядок здесь навести нужно. Нудно сделать так, чтобы субъект каким-то образом участвовал в заключении договоров аренды хотя бы по праву подключения на данном этапе. Или вовсе передать эти причалы в собственность субъекта», - сказал г-н Кожемяко.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс») создано в 1999 году, является подведомственным предприятием Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Предприятие, в частности, включает Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке, Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области.