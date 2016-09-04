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Путин улетел из Владивостока в Китай

04 Сентября 2016, 07:30 | Владивосток

В Ханчжоу российский лидер прилетел из Владивостока, где принял участие в Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир ПУТИН 3 сентября прибыл с трехдневным визитом в китайский Ханчжоу, где примет участие в саммите G20. В Ханчжоу российский лидер прилетел из Владивостока, гденаходился с 31 августа и принял участие в Восточном экономическом форуме. Ожидается, что именно в Китае будет подписан ряд соглашений с китайским бизнесом об инвестировании в российский Дальний Восток. На ВЭФе в этот раз китайцы были малозаметны.

Во Владивостоке российский лидер принял участие во втором Восточном экономическом форуме, а также провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо АБЭ и президентом Южной Кореи ПАК Кын Хе.

Во Владивостоке Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть предложение Южной Кореи о евразийской интеграции. «Корейские партнеры подтвердили интерес к созданию ЗСТ (зона свободной торговли – Прим. авт.) с ЕврАзЭС (Ев­ра­зийс­кое эко­но­ми­чес­кое со­об­щест­во). Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идеями госпожи президента (Южной Кореи Пак Кын Хе) в рамках ее евразийской инициативы. Рассчитываем на участие наших партнеров в ТОРах на Дальнем Востоке, в порту Владивосток, в других свободных портах», - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Республики Корея.

По информации пресс-службы Кремля, официальная программа саммита G20 начнется сегодня. Путин примет участие в первом рабочем заседании форума, посвященном укреплению координации экономической политики, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня же Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС. Запланированы также полноформатные переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Саммит G20 пройдет в Ханчжоу 4-5 сентября, его основная тема – «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Кремля.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  Путин  китай 



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