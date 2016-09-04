Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин улетел из Владивостока в Китай
В Ханчжоу российский лидер прилетел из Владивостока, где принял участие в Восточном экономическом форуме
Президент России Владимир ПУТИН 3 сентября прибыл с трехдневным визитом в китайский Ханчжоу, где примет участие в саммите G20. В Ханчжоу российский лидер прилетел из Владивостока, гденаходился с 31 августа и принял участие в Восточном экономическом форуме. Ожидается, что именно в Китае будет подписан ряд соглашений с китайским бизнесом об инвестировании в российский Дальний Восток. На ВЭФе в этот раз китайцы были малозаметны.
Во Владивостоке российский лидер принял участие во втором Восточном экономическом форуме, а также провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо АБЭ и президентом Южной Кореи ПАК Кын Хе.
Во Владивостоке Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть предложение Южной Кореи о евразийской интеграции. «Корейские партнеры подтвердили интерес к созданию ЗСТ (зона свободной торговли – Прим. авт.) с ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идеями госпожи президента (Южной Кореи Пак Кын Хе) в рамках ее евразийской инициативы. Рассчитываем на участие наших партнеров в ТОРах на Дальнем Востоке, в порту Владивосток, в других свободных портах», - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Республики Корея.
По информации пресс-службы Кремля, официальная программа саммита G20 начнется сегодня. Путин примет участие в первом рабочем заседании форума, посвященном укреплению координации экономической политики, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня же Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС. Запланированы также полноформатные переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином.
Саммит G20 пройдет в Ханчжоу 4-5 сентября, его основная тема – «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта Кремля.
Новости тематики
- Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
- "М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России
- Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
- Путин улетел из Владивостока в Китай
- Закрыт свободный порт Владивосток
- Хабаровск ответил Владивостоку на его мосты
- Девочка, с которой суд Владивостока взыскивает многомиллионный долг, получила его "в наследство"
- Во Владивостоке суд взыскал с несовершеннолетней девушки 35 млн рублей
- 40-летняя жительница Владивостока пересылала пистолеты почтой
- Cменщик Гребнева в ТМК выплатит 130 тыс. рублей штрафа
Новости раздела
- Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- "М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
- Путин улетел из Владивостока в Китай
- Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США
- На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным