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ВЭФ: Путину китайцы предложили выйти на ринг против Стивена Сигала

04 Сентября 2015, 16:49 | Владивосток

"Я бы не стал", - отшутился президент России, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России Владимир ПУТИН во время визита во Владивосток осмотрел строящийся океанариум на острове Русский. Президента у океанариума встречали губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, члены китайской делегации во главе с вице-премьером КНР ВАН ЯНОМ и голливудский актер Стивен СИГАЛ.

Китайский вице-премьер отметил сходство интересов  Путина и Сигала в плане занятий единоборствами и даже предложил им выйти на ринг друг против друга.

После чего VIP-персоны прошли в здание океанариума, где президенту России и его гостям показали наполненные водой аквариумы, куда через несколько месяцев планируется запустить акул, рыб, крабов и медуз.

Путина в компании Ван Яна провели по всем тематическим туннелям, показали ресторан на территории океанариума, где, по словам, сотрудников, уже давно подают блюда из морепродуктов.

Китайские партнеры интересовались у членов российской делегации, является ли это здание лишь первой очередью проекта, но их заверили, что это цельный проект.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский

Фото из фотобанка ВЭФ.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  вэф  океанариум 



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