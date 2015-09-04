ВЭФ: Путину китайцы предложили выйти на ринг против Стивена Сигала

"Я бы не стал", - отшутился президент России, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России Владимир ПУТИН во время визита во Владивосток осмотрел строящийся океанариум на острове Русский. Президента у океанариума встречали губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, члены китайской делегации во главе с вице-премьером КНР ВАН ЯНОМ и голливудский актер Стивен СИГАЛ.

Китайский вице-премьер отметил сходство интересов Путина и Сигала в плане занятий единоборствами и даже предложил им выйти на ринг друг против друга.

После чего VIP-персоны прошли в здание океанариума, где президенту России и его гостям показали наполненные водой аквариумы, куда через несколько месяцев планируется запустить акул, рыб, крабов и медуз.

Путина в компании Ван Яна провели по всем тематическим туннелям, показали ресторан на территории океанариума, где, по словам, сотрудников, уже давно подают блюда из морепродуктов.

Китайские партнеры интересовались у членов российской делегации, является ли это здание лишь первой очередью проекта, но их заверили, что это цельный проект.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский

Фото из фотобанка ВЭФ.