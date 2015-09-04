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ВЭФ: Путин уже во Владивостоке
Глава государства сегодня выступит на Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир ПУТИН прибыл из Китая во Владивосток, где 4 сентября примет участие в первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Ожидается, что президент выступит на основном пленарном заседании. Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ ранее говорил, что в своем выступлении Владимир Путин затронет темы состояния российской экономики и инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока и России в целом.
Помимо выступления на форуме, Путин посетит церемонии подписания ряда документов и проведет еще несколько мероприятий.
Также, у президента РФ запланирована беседа с вице-премьером Госсовета КНР Ван Янем, который будет участвовать в мероприятиях форума. А вот отдельных встреч с руководителями крупнейших азиатских компаний в рамках Восточного форума у главы российского государства не ожидается.
Путин 2-3 сентября посетил с визитом Китай, где принял участие в торжествах по случаю 70-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, а также провел ряд встреч с лидерами КНР, Венесуэлы, Казахстана и Чехии.
Планируется, что после участия в форуме Президент отправится в Хакасию, где завершается строительство жилых домов для жителей республики, пострадавших от природных пожаров в апреле.
Первый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русском. Впоследствии форум станет ежегодным, напоминает деловая газета "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.kremlin.ru
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Отдаёт китаю постепенно земли и ресурсы РФ, лишь бы доказать, что у нас есть парнёры ещё в мире)). С такими президентами никаких шпиёнов не нужно.