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Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
В настоящее время такой режим работает только в отношении аэропорта Владивосток (Кневичи)
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении возможности въезда иностранцев по электронным визам через аэропорты всех дальневосточных регионов.
«Это позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов, положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По электронной визе иностранец сможет въезжать на восемь дней и посещать только тот регион, в который он въехал. Также иностранец должен будет выехать через тот же аэропорт, что и въехал.
В настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово) т Якутск.
Из них, помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены для этого Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово). Именно на эти воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, и будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам.
На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться на основании решений правительства РФ по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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