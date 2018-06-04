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Актер Владимир Машков приедет во Владивосток
Чтобы поддержать бывшего главу угольного холдинга «Колмар», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Народный артист России Владимир МАШКОВ примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в ранге руководителя штаба общественной поддержки Сергея ЦИВИЛЕВА, который планирует выдвинуться на выборы губернатора Кемеровской области.
«Две новости. Владимир Машков в составе делегации Кузбасса примет участие в Восточном форуме во Владивостоке. И вторая: я собираюсь участвовать в выборах губернатора Кемеровской области, и Владимир Львович согласился возглавить мой штаб общественной поддержки после выдвижения. Я очень благодарен этому незаурядному человеку за готовность работать вместе на благо Кузбасса», - сообщил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
С 2014 по 2018 год Сергей Цивилев возглавлял ООО «Угольная компания «Колмар». В начале марта занял должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Врио губернатора г-н Цивилев был назначен с 1 апреля, когда экс-губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ ушел в отставку вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни по окончательным данным 60 человек, в том числе 41 ребенка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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