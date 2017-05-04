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Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития

04 Мая 2017, 19:36 | Владивосток

Режим особой экономической зоны острову не подошел

До конца 2017 года на Дальнем Востоке будут созданы две новые территории опережающего развития (ТОР) – «Свободный» в Амурской области и «Остров Русский» в Приморском крае, говорится в материалах Минвостокразвития.

В марте прошлого года во время визита во Владивосток вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявил журналистам, что ТОР «Остров Русский» будет создана тогда, когда она будет обеспечена финансированием и конкретными планами инвесторов.

«За время существования особой экономической зоны на острове Русском особо ничего не выросло. Будем работать в рамках ТОР. У нас объем инвестиции по трем ТОРам в Приморье заявлен уже в объеме более 200 млрд рублей. Но это не фундаментальные научные исследования, потому что там деньги возвращаются в течение долгих лет, и это финансирование должно предоставляться бюджетом. Сегодня для бюджета это достаточно большая нагрузка. Мы немножко притормаживаем создание ТОР («Остров Русский» - «ЗР») - просто не хотим создавать территорию, внутри которой не будет работы. Создание территории должно обеспечиваться финансированием и планами предприятий. Такая работа ведется, но пока она не дошла до того результата, когда мы можем открыть территорию. Как только работа будет завершена, создать территорию мы в состоянии в течение месяца-полутора», - пояснял год назад Трутнев.

Всего на Дальнем Востоке уже создано 16 территорий опережающего развития, последними созданы ТОР «Большой Камень» (Приморский край), ТОР «Горный воздух» (Сахалинская область), ТОР «Южная» (Сахалинская область), ТОР «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область), ТОР «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия), ТОР «Нефтехимический» (Приморский край) и ТОР «Николаевск» (Хабаровский край).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

 

Автор:
Теги: остров русский  ОЭЗ  тор  Юрий Трутнев 



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