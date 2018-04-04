Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
Вся прибыль уйдет на капвложения
Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП, стивидорная компания на территории порта Владивосток) третий год подряд останутся без дивидендов.
Накануне совет директоров стивидора рекомендовал акционерам на годовом собрании 7 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, а чистую прибыль в размере 191,644 млн рублей направить на капвложения. При этом, в отличие от предыдущих лет без вознаграждения по итогам года останется и совет директоров компании.
По итогам 2016 года дивиденды также не выплачивались, 98% чистой прибыли (141,714 млн рублей) было направлено в фонд накопления. Еще 2,7 млн рублей компания тогда направила на выплату вознаграждения членам совета директоров.
Последний раз дивиденды ВМРП выплачивал по итогам 2014 года, направив на эти цели 49,9 млн рублей дивидендов (по 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акции номиналом 1 рубль), что составило 10% чистой прибыли предприятия и на 25% превысило дивидендные выплаты за 2013 год.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (51,9% уставного капитала) принадлежит ООО «Геотэкс» (Москва), гендиректором которого является Владимир КАТУНИН, сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА. Владельцем «Геотэкса» числится сингапурская компания «Спарклер Холдингз Пте. Лтд».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Корейский лоукостер с апреля запускает рейсы из Владивостока в Тэгу
- Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер
- Новый авиарейс из Владивостока в Пекин будет открыт в конце марта
- Верфь "Звезда" проведет реконструкцию пирса и набережных
- В марте откроется новый авиарейс из Владивостока в Сочи
- Московское туристическое агентство пытается обанкротить хоккейный клуб "Адмирал"
- Владивостокский морской торговый порт начал обслуживать контейнерную линию с портами Китая и Южной Кореи
Новости раздела
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Бывший топ-менеджер ДВМП возглавит Промсвязьбанк
- Корейский лоукостер с апреля запускает рейсы из Владивостока в Тэгу
- Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер
- Новый авиарейс из Владивостока в Пекин будет открыт в конце марта
- Верфь "Звезда" проведет реконструкцию пирса и набережных
- В марте откроется новый авиарейс из Владивостока в Сочи
- Московское туристическое агентство пытается обанкротить хоккейный клуб "Адмирал"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Шувалов станет крупным банкиром
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
- Дежурные силы ТОФ подняты по тревоге