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Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов

04 Апреля 2018, 16:28 | Владивосток

Вся прибыль уйдет на капвложения

Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП, стивидорная компания на территории порта Владивосток) третий год подряд останутся без дивидендов.

Накануне совет директоров стивидора рекомендовал акционерам на годовом собрании 7 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, а чистую прибыль в размере 191,644 млн рублей направить на капвложения. При этом, в отличие от предыдущих лет без вознаграждения по итогам года останется и совет директоров компании.

По итогам 2016 года дивиденды также не выплачивались, 98% чистой прибыли (141,714 млн рублей) было направлено в фонд накопления. Еще 2,7 млн рублей компания тогда направила на выплату вознаграждения членам совета директоров.

Последний раз дивиденды ВМРП выплачивал по итогам 2014 года, направив на эти цели 49,9 млн рублей дивидендов (по 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акции номиналом 1 рубль), что составило 10% чистой прибыли предприятия и на 25% превысило дивидендные выплаты за 2013 год.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (51,9% уставного капитала) принадлежит ООО «Геотэкс» (Москва), гендиректором которого является Владимир КАТУНИН, сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА. Владельцем «Геотэкса» числится сингапурская компания «Спарклер Холдингз Пте. Лтд».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: вмрп  прибыль  порт  дивиденды  акционеры 



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