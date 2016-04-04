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"Мазды" во Владивостоке будут собирать на новых условиях
В рамках работы по спецконтракту автозавод «Мазда Соллерс» обязуется вложить 2 млрд рублей в мощности по производству 50 тыс. двигателей в год 2 млрд рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Межведомственная комиссия при Минпромторге России приняла решение заключить первый специальный инвестиционный контракт (СПИК) с ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской Mazda). При этом производитель обязуется вложить 2 млрд рублей в мощности по производству 50 тыс. двигателей в год 2 млрд рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«В обмен на неизменность условий ведения бизнеса и преференции со стороны государства, компания обязуется создать производство двигателей и наладить сборку новых версий автомобилей во Владивостоке», - пояснил председатель комиссии, первый замглавы ведомства Глеб НИКИТИН.
Предполагается, что инвестиционный контракт стороны (Минпромторг, компания и региональные власти) подпишут до конца апреля 2016 года и он будет действовать вплоть до 2023 год.
По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. Кроме того компания обязуется освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda-6, Mazda CX-5, а также автомобильных двигателей Mazda Sky Activ-G. В ходе реализации контракта будет создано не менее 609 рабочих мест.
В настоящее время в Совете Федерации на рассмотрении находится законопроект, в рамках которого участники СПИК смогут быть приравненными к участникам региональных инвестиционных проектов (РИП), что позволит для них обнулить налог на прибыль в федеральной и региональной части.
Прошлой осенью сообщалось, что МСМР не успело в срок построить цеха, необходимые для локализации производства Mazda, и лишилось таможенных льгот на ввоз комплектующих. Производитель ссылался на отсутствие инженерной инфраструктуры и задержки с созданием ОЭЗ во Владивостоке.
Досье "Золотого Рога"
Дальневосточная площадка российского автопроизводителя «Соллерс» в 2015 году сократила производство автомобилей на 42,4% по сравнению с 2014 годом - до 31,823 тыс. В настоящее время сборку во Владивостоке ведет только ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Мощность производства на данный момент составляет 60 тыс. автомобилей в год, полная проектная мощность - 100 тыс. машин. ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui & Co., Ltd.), собиравшее во Владивостоке внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, в июле 2015 года прекратило выпуск машин, соглашение о сотрудничестве было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Завод также не возобновлял производство автомобилей корейского бренда SsangYong, приостановленное в 2015 году в связи с резким падением спроса на выпускаемые в рамках площадки модели.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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