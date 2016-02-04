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"Сколково" cдвигает на два года запуск Инновационного центра на острове Русский во Владивостоке

04 Февраля 2016, 13:33 | Владивосток

Фонд не собирается замораживать проект несмотря на кризис

Фонд «Сколково» не собирается отказываться от проекта создания инновационного центра на острове Русский во Владивостоке, заявил в четверг советник советник президента «Сколково» по работе со стартапами, финский инвестор Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН.

«Что касается бюджета «Сколково», мы действуем в соответствии с федеральным законом. Ведется финансирование, которое необходимо для процесса строительства застройки территории инновационного центра. План этот подразумевается до 2020 года Безусловно всем известные определенные сокращения и поправки в федеральном бюджете затронули проект «Сколково» в том числе. Однако они не привели к тому, что мы замораживаем или отказываемся от чего-то. Мы просто немного смещаем или продолжаем во времени проект застройки. Наверное он сместится на один-два года», - сказал Пека Вильякайнен.

Идею создания Инновационного центра на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский поддерживает глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ.

Досье «Золотого Рога»: Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» - некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Деятельность "Сколково" регулируется специальным законом, который предусматривает предоставление компаниям-резидентам грантовой поддержки, а также особых экономических условий.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Елена Ардальянова
Теги: остров русский  сколково  ДВФУ 






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