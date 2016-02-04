"Сколково" cдвигает на два года запуск Инновационного центра на острове Русский во Владивостоке

Фонд не собирается замораживать проект несмотря на кризис

Фонд «Сколково» не собирается отказываться от проекта создания инновационного центра на острове Русский во Владивостоке, заявил в четверг советник советник президента «Сколково» по работе со стартапами, финский инвестор Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН.

«Что касается бюджета «Сколково», мы действуем в соответствии с федеральным законом. Ведется финансирование, которое необходимо для процесса строительства застройки территории инновационного центра. План этот подразумевается до 2020 года Безусловно всем известные определенные сокращения и поправки в федеральном бюджете затронули проект «Сколково» в том числе. Однако они не привели к тому, что мы замораживаем или отказываемся от чего-то. Мы просто немного смещаем или продолжаем во времени проект застройки. Наверное он сместится на один-два года», - сказал Пека Вильякайнен.

Идею создания Инновационного центра на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский поддерживает глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ.

Досье «Золотого Рога»: Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» - некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Деятельность "Сколково" регулируется специальным законом, который предусматривает предоставление компаниям-резидентам грантовой поддержки, а также особых экономических условий.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток