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Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
Некогда успешный судоремзавод за последнее время получил несколько исков о признании банкротом
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Находке подала в Арбитражный суд Приморского края иск о банкротстве ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ).
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», налоговая в начале года доначислила НСРЗ более 6 млн рублей НДС и штрафа по НДФЛ. Компания не согласилась с решением мытарей и пытается отстоять свои интересы в суде, рассмотрение назначено на 17 октября.
Ранее иски о банкротстве НСРЗ подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию» РРПК). Однако оба заявителя в дальнейшем отозвали иск еще до рассмотрения судом.
Досье «Золотого Рога»: Основными видами деятельности «Находкинского судоремонтного завода» являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Конечным бенефициаром предприятия является предприниматель Михаил ПОЛЕТАЕВ.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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