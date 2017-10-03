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Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья

03 Октября 2017, 15:11 | Владивосток

Некогда успешный судоремзавод за последнее время получил несколько исков о признании банкротом

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Находке подала в Арбитражный суд Приморского края иск о банкротстве ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», налоговая в начале года доначислила НСРЗ более 6 млн рублей НДС и штрафа по НДФЛ. Компания не согласилась с решением мытарей и пытается отстоять свои интересы в суде, рассмотрение назначено на 17 октября.

Ранее иски о банкротстве НСРЗ подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию» РРПК). Однако оба заявителя в дальнейшем отозвали иск еще до рассмотрения судом.

Досье «Золотого Рога»: Основными видами деятельности «Находкинского судоремонтного завода» являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Конечным бенефициаром предприятия является предприниматель Михаил ПОЛЕТАЕВ.

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: суд  налоговая  НСРЗ  банкротство 



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