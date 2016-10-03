Глава дальневосточного "Ростелекома" ушел на повышение

Преемника Алексея Сапунова подыскали на Урале

Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей САПУНОВ (на фото) ушел на повышение, заняв должность вице-президента ПАО «Ростелеком» по технической инфраструктуре. Его преемником стал Александр ЛОГИНОВ, ранее занимавший должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» – директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

«Александр Логинов будет отвечать за развитие бизнеса в Дальневосточном федеральном округе и укрепление лидерских позиций компании. Основными задачами нового руководителя станет модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и реализация крупнейших проектов компании в области решений для бизнеса и государства», - говорится в сообщении «Ростелекома».

«Сегодня фокус «Ростелекома» смещается в сторону полной цифровизации и предоставления уже не только телекоммуникационных услуг. В компании идет последовательная трансформация от традиционного оператора связи к интегрированному провайдеру. По сути, мы превращаемся в платформу для любых собственных и сторонних цифровых услуг. Мне приятно вернуться на Дальний Восток и возглавить филиал с таким значительным потенциалом – уверен, что вместе с командой мы оправдаем оказанное нам доверие», - говорит Логинов, с апреля 2011 года по март 2014 года возглавлявший Амурский филиал ОАО «Ростелеком».

Напомним, что Алексей Сапунов возглавил макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» в апреле 2015 года, сменив Александра БЕЛЕЙЧЕВА. До переезда во Владивосток Сапунов отвечал за развитие сетей связи оператора на федеральном уровне.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток