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Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США

03 Сентября 2016, 18:30 | Владивосток

Это серьезно изменит геополитику

Китай заинтересован в наличии железной дороги через Чукотку на Аляску в США. В случае реализации проекта расстояние от Тынды до Вашингтона будет таким же, как от Тынды до Москвы.

«Есть совсем футуристическая модель, где железная дорога идет на Чукотку с переходом через Берингов пролив на Аляску. Это, с одной стороны, включено в топологию нашей сети, с другой стороны, сегодня активно презентуется нашими китайскими коллегами, которые считают, что должен быть сухопутный переход в Америку через Дальний Восток Конечно же, это будущее. И это тогда сможет существенно изменить всю геополитику», - сказал первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр МИШАРИН в рамках Восточного экономического форума в субботу.

По его словам, РЖД в 2017 году вложит 168 млрд рублей в развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в 2016 году эта цифра составляет 111 млрд рублей.

Общая стоимость развития восточных магистралей оценивается в 542 млрд рублей, проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, в рамках которого будет создано 90 станций, модернизировано почти 5 тыс. км железнодорожных путей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: ржд  китай  Чукотка  Транссиб 



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