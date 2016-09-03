На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины

Аналогичный проект в Санкт-Петербурге стоил около 8 млрд рублей

Современный Центр ядерной медицины планируется построить на острове Русский. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения Минздравом, «Роснано» и «Росатомом», сроки сдачи этого объекта - примерно два года с момента утверждения проектно-сметной документации сообщила на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА.

«Речь идет о том, чтобы развивать радиотехнологии и сформировать современный центр ядерной медицины. Есть два региона, которые претендуют на создание: Хабаровский край и Приморье. В Приморском крае компании «Роснано» и «Росатом» с российской стороны и японские коллеги имеют совместный проект по строительству такого центра на острове Русский рядом с медцентром ДВФУ. Специальный участок земли под этот проект предусмотрен, сейчас создается проектно-сметная документация», - приводит слова министра ТАСС.

Если проект будет реализован, на Дальнем Востоке появятся самые современные протонная терапия, радионуклидная терапия, МРТ и мощный циклотрон, который позволят производить радиофармакологические препараты.

По словам министра, медпомощь в этом частном центре будет оказываться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). «Это один из видов высокотехнологичной медпомощи, то есть это будет бесплатно для больных», - сказала Скворцова.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток