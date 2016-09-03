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На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины

03 Сентября 2016, 16:16 | Владивосток

Аналогичный проект в Санкт-Петербурге стоил около 8 млрд рублей

Современный Центр ядерной медицины планируется построить на острове Русский. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения Минздравом, «Роснано» и «Росатомом», сроки сдачи этого объекта - примерно два года с момента утверждения проектно-сметной документации сообщила на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА.

«Речь идет о том, чтобы развивать радиотехнологии и сформировать современный центр ядерной медицины. Есть два региона, которые претендуют на создание: Хабаровский край и Приморье. В Приморском крае компании «Роснано» и «Росатом» с российской стороны и японские коллеги имеют совместный проект по строительству такого центра на острове Русский рядом с медцентром ДВФУ. Специальный участок земли под этот проект предусмотрен, сейчас создается проектно-сметная документация», - приводит слова министра ТАСС.

Если проект будет реализован, на Дальнем Востоке появятся самые современные протонная терапия, радионуклидная терапия, МРТ и мощный циклотрон, который позволят производить радиофармакологические препараты.

По словам министра, медпомощь в этом частном центре будет оказываться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). «Это один из видов высокотехнологичной медпомощи, то есть это будет бесплатно для больных», - сказала Скворцова.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Росатом  медицина  вероника скворцова 



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Комментарии

  • ANDRON11:43, 04.09.2016#

    характерным для всей нашей медицины является непрофессионализм. дважды пришлось подвергнуться абляции(операция по устранению мерцательной аритмии)в так называемом хабаровском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. в результате их безграмотности состояние стало намного хуже и ритм начал срываться ежедневно. спасла операция в сеульской клинике SEVERANCE. искренне жаль тех людей которые попадают в лапы этих хабаровских псевдо-лекарей. операция в сеульской клинике заняла 4 часа. в хабаровском центре первая операция продолжалась 20 минут, а вторая-1 час 37 минут. комментарии излишнию

  • Местный11:50, 04.09.2016#

    Скоро на русском не останется места для студентов - выселят обратно во Владивосток. Сделают остров закрытой территорией и местом для политических "стрелок".

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