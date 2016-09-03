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В Приморье будут строить гигантские танкеры по корейским технологиям

03 Сентября 2016, 15:56 | Владивосток

Партнером «Роснефти» по проекту выступит южнокорейская Hyundai Heavy Industries

НК «Роснефть» и южнокорейская Hyundai Heavy Industries (HHI) создадут совместное предприятие по производству крупнотоннажных танкеров с контрольным пакетом российской стороны. СП займется проектированием и производством в Приморье крупнотоннажных танкеров типа «Зеленый Афрамакс» на газомоторном топливе, сообщил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН.

Предполагается, что Hyundai Heavy в качестве взноса в уставной капитал совместного предприятия с судостроительным комплексом «Звезда» (Большой Камень) представит разработанный проект танкера такого типа.

Досье «Золотого Рога»:  Hyundai Heavy Industries - южнокорейский многопрофильный концерн, являющийся одним из мировых лидеров в производстве тяжелой техники. Судостроительный комплекс «Звезда» строится в городе Большой Камень на базе Дальневосточного завода «Звезда» с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включающий верфь «Звезда» и ряд других судостроительных площадок) консорциуму «Современные технологии судостроения», созданному «Роснефтью» и Газпромбанком.

Производство судов на судоверфи «Звезда» начнется уже в 2016 году, однако первое судно будет спущено на воду только через три года - в 2019 году.

«Независимая нефтегазовая компания» (ННК), которую возглавляет экс-президент «Роснефти» Эдуард ХУДАЙНАТОВ уже рассматривает возможность заказа на судоверфи как минимум трех танкеров.

«Потребность компании в рамках проекта Паяха может составить до 10 танкеров. Все будет зависеть от геологоразведки, которую мы продолжаем, за год-два она покажет», - пояснял Эдуард Худайнатов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Игорь Сечин  газ  "Роснефть"  танкеры  верфь "Звезда" 



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Комментарии

  • приморский12:04, 04.09.2016#

    Всё ещё "будет". . Это "будет" тянется десяток лет. . А может и не будет

  • РЇ12:13, 04.09.2016#

    Мне 50 лет. Дожить бы. Не верю. . . .

  • vasya19:09, 04.09.2016#

    Это смотря по каким корейским технологиям. Северные корейцы выпиливают баллистические ракеты простыми китайскими напильниками. Если по северокорейским технологиям, такие танкеры будут плавать боком и недолго. Перед тем как затонуть.

  • Псевдоним19:26, 08.09.2016#

    ну уж точно не по северо-корейским. . хенде - компания сеульская. . . вопрос в другом. . корейцы лет 6-7 назад воткнулись в русску волокиту. . и проект прикрыли. . щас попытка номер 2. .

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