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В Приморье будут строить гигантские танкеры по корейским технологиям
Партнером «Роснефти» по проекту выступит южнокорейская Hyundai Heavy Industries
НК «Роснефть» и южнокорейская Hyundai Heavy Industries (HHI) создадут совместное предприятие по производству крупнотоннажных танкеров с контрольным пакетом российской стороны. СП займется проектированием и производством в Приморье крупнотоннажных танкеров типа «Зеленый Афрамакс» на газомоторном топливе, сообщил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН.
Предполагается, что Hyundai Heavy в качестве взноса в уставной капитал совместного предприятия с судостроительным комплексом «Звезда» (Большой Камень) представит разработанный проект танкера такого типа.
Досье «Золотого Рога»: Hyundai Heavy Industries - южнокорейский многопрофильный концерн, являющийся одним из мировых лидеров в производстве тяжелой техники. Судостроительный комплекс «Звезда» строится в городе Большой Камень на базе Дальневосточного завода «Звезда» с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включающий верфь «Звезда» и ряд других судостроительных площадок) консорциуму «Современные технологии судостроения», созданному «Роснефтью» и Газпромбанком.
Производство судов на судоверфи «Звезда» начнется уже в 2016 году, однако первое судно будет спущено на воду только через три года - в 2019 году.
«Независимая нефтегазовая компания» (ННК), которую возглавляет экс-президент «Роснефти» Эдуард ХУДАЙНАТОВ уже рассматривает возможность заказа на судоверфи как минимум трех танкеров.
«Потребность компании в рамках проекта Паяха может составить до 10 танкеров. Все будет зависеть от геологоразведки, которую мы продолжаем, за год-два она покажет», - пояснял Эдуард Худайнатов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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