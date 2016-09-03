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Путин призвал не провоцировать Северную Корею, привел в пример отношения с Японией

03 Сентября 2016, 15:18 | Владивосток

Россия будет воздействовать на Пхеньян по своим каналам

Россия категорически против распространения оружия массового поражения со стороны КНДР, в то же время по северокорейскому вопросу нужно действовать аккуратно и не провоцировать наших соседей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в субботу.

«У России принципиальная позиция по этому вопросу: мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете. Призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений. Вместе с тем считаем, что действовать нужно аккуратно, чтобы не провоцировать северокорейское руководство», - заявил Путин.

Президент России считает, что необходимо вернуться к переговорному процессу.

«Мы (Россия) всячески будем убеждать в этом северокорейских партнеров. У нас сохранились определенные каналы связи с Северной Кореей и мы, безусловно, будем их использовать, чтобы ситуация вышла из текущего острого противостояния. Корейский народ прошел через тяжелейшие испытания. Еще не хватало, чтобы (случился) какой-то межкорейский кризис, закончившийся глобальной катастрофой. Мы должны делать все, чтобы не допустить подобного развития событий», - сказал Путин.

Он уточнил, что Россия категорически против любых расширений оружейной ядерной деятельности и распространения ядерного оружия. «В этом смысле у нас общая позиция и с Соединенными Штатами, и с Китаем, и с Японией, и с Республикой Корея», - сказал глава государства.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе на ВЭфе призвала Пхеньян вернуться за стол переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

«Необходима четкая реализация резолюции СБ ООН, чтобы у Северной Кореи не было альтернативы, кроме как отказа от ядерной программы. Необходимо, чтобы Северная Корея вернулась за стол переговоров для будущего развития своего государства», - сказала лидер Южной Кореи.

Владимир Путин в качестве положительного примера привел потепление отношений России с Японией.

«Мы несколько лет назад возобновили переговоры с Японией по мирному договору, инициатором возобновления этих переговоров был прежний премьер-министр Японии господин Мори», - напомнил президент.

Он отметил, что министры иностранных дел России и Японии уже ведут работу по поиску пути урегулирования исторических противоречий между нашими странами.

«Мы будем их на политическом уровне поддерживать. Как Синдзо (премьер-министр Японии Абэ сказал, мы готовы к решительным шагам. Но они должны быть хорошо подготовлены», - поставил точку Владимир Путин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: КНДР  Путин  оружие 



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