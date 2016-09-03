Путин дал добро на Азиатское энергокольцо

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию для Японии и Южной Кореи

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагает сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца, сообщил в субботу на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир ПУТИН.

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического кольца, которое свяжет наши страны. Для более динамичной реализации этого проекта предлагаем создать межправительственную рабочую группу. Хочу подчеркнуть, что Россия готова предоставить нашим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период», - добавил он.

Досье «Золотого Рога»: Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в $5,6 млрд. Проект энергомоста в Японию курирует «РусГидро». В июне прошлого года сообщалось, что «РусГидро» рассматривает японские Mitsui и JBIC в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин - Хоккайдо.

Для решения вопросов о поставках электроэнергии из России в Японию, а также в рамках энергокольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай при Минвостокразвития уже создана специальная рабочая группа.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток