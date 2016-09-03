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Путин дал добро на Азиатское энергокольцо

03 Сентября 2016, 13:41 | Владивосток

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию для Японии и Южной Кореи

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагает сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца, сообщил в субботу на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир ПУТИН.

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического кольца, которое свяжет наши страны. Для более динамичной реализации этого проекта предлагаем создать межправительственную рабочую группу. Хочу подчеркнуть, что Россия готова предоставить нашим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период», - добавил он.

Досье «Золотого Рога»: Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в $5,6 млрд. Проект энергомоста в Японию курирует «РусГидро». В июне прошлого года сообщалось, что «РусГидро» рассматривает японские Mitsui и JBIC в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин - Хоккайдо.

Для решения вопросов о поставках электроэнергии из России в Японию, а также в рамках энергокольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай при Минвостокразвития уже создана специальная рабочая группа.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: энергетика  Япония  Путин  энергокольцо  Корея 



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Комментарии

  • приморский08:54, 04.09.2016#

    Эта идея обсуждается 17 лет! Сейчас когда Рф лежит на дне, самое хорошее время для "азиатских партнёров" получить хорошие скидки на энергоносители. Вован согласен на всё

  • наблюдатель09:05, 04.09.2016#

    вы сначала для своих цены на энергоносители (в т. ч. и на углеводородные) приемлемые сделайте, не по кошелькам чиновников, а по доходам обычных граждан

  • OneKher10:01, 04.09.2016#

    Россия, наверное единственная страна во всем Мире, у которой ценообразоване на энергоносители организовано таким образом, что с своих драть в три шкуры, а продавать и предлагать за "бугор"дешевле! Наивные, думают что карманы наоды безмерны!

  • vasya18:56, 04.09.2016#

    Народу деваться некуда, заплатят, куда денутся. А на мировом рынке - конкуренция. Много запросишь, фиг чего получишь. Вот и возникает такой вот разрыв между ценами внутри и снаружи.

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