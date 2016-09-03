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Китай просит упростить таможенные процедуры в рамках международных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Китаю и России необходимо вместе планировать обновление инфраструктуры
Китай просит упростить таможенные процедуры в рамках международных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Сейчас объем перевозок составляет 23 млн тонн, но есть громадный резерв возможности наращивания. В частности, только по «Приморью-1» Китай видит потенциал до 70 млн тонн грузов.
«Китаю и России необходимо вместе планировать обновление инфраструктуры. Нужно, чтобы увеличилась интерактивность в нашем взаимодействии. Ждем от российской стороны активного участия, с тем чтобы рынок, техника, технологии объединились, чтобы отрасли работали как трансграничная производственная цепь. Нужна дальнейшая либерализация процедур оформления, таможенные процедуры, чтобы новые маршруты имели конкурентоспособность по сравнению с другими маршрутами», - сказал заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао в субботу в ходе сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Китай рассчитывает, что маршруты МТК могут дойти до Южной Кореи и портов в юго-восточных провинциях Китая. Тем самым Китай может выйти через коридоры на Юго-Восточную Азию.
Досье «Золотого Рога»: Предполагается, что МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» позволят отправлять грузы железнодорожным и автотранспортом из северо-восточных провинций КНР через порты Приморья. «Приморье-1» ориентирован на отправку грузов из провинции Хэйлунцзян через погранпереход Суйфэньхэ-Гродеково, «Приморье-2» - из провинции Цзилинь через погранпереход Хунчунь-Краскино. Эти транспортные коридоры будут использоваться, в том числе, для доставки продукции из северо-восточных в южные районы Китая, что важно в связи с высокой загруженностью существующих магистралей в материковой части КНР.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Упростите это все для начала для нас, Российских граждан, занимающихся внешне экономической деятельностью. Для это прежде всего надо разогнать всех контролеров этой экономической деятельности, начиная с руководства таможни РФ. Переименовать их из таможни в неможню, г-н Медведев это умеет. Переаттестовать всех, начиная с головы. Может, экономике полегчает от их непрофессионализма, тупости, страха потерять должность, пенсию, в ущерб развитию экономики. Пока же не советую никому из своих заграничных партнёров верить в рекламу. Я простого русского с паспортом Казахстана в рыбный порт запустить не могу - там таможенная зона! Граждане иностранцы - тут такой маразм, что мечтаю, когда сам свалю из этого всероссийского восточно-экономического паровозного свистка. Весь пар, как и прежде, уходит в свисток.