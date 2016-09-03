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Порт Ольга в Приморье будет переоснащен под приемку более грузоподъемных судов
Развитие порта позволит грузоотправителям существенно сократить затраты времени при отправке товаров из Китая в Европу через Россию
ООО «Ольга Бункер» инвестирует около 479 млн рублей в переоснащение терминала порта Ольга в Приморском крае, что позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности. Соответствующее соглашение компания подписала на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).
Проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ).
«Ольга Бункер» планирует арендовать часть имущества ОАО «Ольгалес», являющегося собственником порта, о чем подписан предварительный договор аренды недвижимого имущества.
Проект предусматривает покупку ричстакера (погрузчик для работы с контейнерами), причальных кранов с допустимой грузоподъемностью по приему и перегрузке 40-футовых контейнеров, а также строительство внутрипортового холодильника на 700 кв. метров, что даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию.
Модернизация терминала позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности для перевалки всех видов грузов, включая наливные и насыпные грузы.
Досье «Золотого Рога»: Порт Ольга находится на северо-западном побережье Японского моря в одноименном заливе, связан с портами Сахалина, Японии, Кореи и Китая, имеет круглогодичную навигацию. Основа грузооборота - это круглый лес и технологическая щепа, отправляемые на экспорт, а также импортная авторезина.
«Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить затраты времени при отправке товаров из КНР в Европу через Россию. Например, при отправке контейнера морем из Шанхая срок доставки до европейских портов морем составляет 45 дней. В то же время при отправке 40 футового контейнера при сквозном проезде через Россию от порта Ольга до Москвы, а затем в Европу по железной дороге, срок сократится до 15 дней», - сказал генеральный директор ООО «Ольга Бункер» Сергей ОСКОЛКОВ, слова которого приводит КРДВ.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Что они там курят. ЖД к Ольге нет. . . .