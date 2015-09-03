ВЭФ: Стартовая цена танца с Памелой Андерсон во Владивостоке составляет полмиллиона рублей

Спасательный буек голливудская актриса оценила, минимум, в 250 тыс. рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Стартовая цена танца с голливудской актрисой Памелой АНДЕРСОН, выставленного на благотворительном аукционе в поддержку экологических проектов, составляет 500 тыс. рублей.Начальная стоимость еще одного лота от голливудской дивы - спасательный буек со съемок фильма "Спасатели Малибу", в котором снималась актриса, - составляет 250 тыс. рублей, .

В четверг г-жа Андерсон встретилась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с министром природы Сергеем Донских.

Министр и актриса обсудили проблемы экологии, в частности, сохранения редких видов животных.

"Мне очень понравилось в Приморском крае. Я увидела, насколько Россия открыта, насколько люди заботятся о сохранении природы. Россия - загадочная страна для американцев, и я рада, что люди здесь заботятся о сохранении животных", - сказала г-жа Андерсон.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский.

Фото фотобанка ВЭФ.