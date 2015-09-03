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ВЭФ: Стартовая цена танца с Памелой Андерсон во Владивостоке составляет полмиллиона рублей

03 Сентября 2015, 18:54 | Владивосток

Спасательный буек голливудская актриса оценила, минимум, в 250 тыс. рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Стартовая цена танца с голливудской актрисой Памелой АНДЕРСОН, выставленного на благотворительном аукционе в поддержку экологических проектов, составляет 500 тыс. рублей.Начальная стоимость еще одного лота от голливудской дивы - спасательный буек со съемок фильма "Спасатели Малибу", в котором снималась актриса, - составляет 250 тыс. рублей, .

В четверг г-жа Андерсон встретилась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с министром природы Сергеем Донских.

Министр и актриса обсудили проблемы экологии, в частности, сохранения редких видов животных.

"Мне очень понравилось в Приморском крае. Я увидела, насколько Россия открыта, насколько люди заботятся о сохранении природы. Россия - загадочная страна для американцев, и я рада, что люди здесь заботятся о сохранении животных", - сказала г-жа Андерсон.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский.

Фото фотобанка ВЭФ.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: памела андерсон  вэф 



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Комментарии

  • Житель22:58, 03.09.2015#

    Капец, вот пыль в глаза пустили!Кту у нас заботится о животных?Ей о собаках протравленных рассказали? Про отстрел лис на русском? Про отстрел медведей в Приморье?

  • Кит23:08, 03.09.2015#

    Кто она такая???? Это ЕдРосы с жиру бессятся-(((

  • Конь00:29, 04.09.2015#

    У нас в Приморье есть более достойные девушки. Вообще, такое ощущение складывается, что это пир во время чумы. Дорогие мои, вы приехали на Дальний Восток, где зарплата ниже плинтуса и люди не могут переехать в центральные регионы, потому что изначально их зарплата рассчитана на то, чтобы закончиться к концу месяца. Устраивать такой действо - проявлять неуважение.

  • Томми Ли01:20, 04.09.2015#

    А какие ещё лоты были? Более интимные что-нибудь. . .

  • Игорь01:37, 04.09.2015#

    Никого достойнее не могли притащить на ВЭФ? Позорище! Зачем же порнушек привозить торговать буйками? А каких китов она собралась спасать у нас?

  • София01:44, 04.09.2015#

    Такая гостья как Памела - показатель убожества и похотливость тех руководителей, которые ее притащили сюда (конечно же, заплатив. А она, в свою очередь, видимо, уже так зарабатывает себе на жизнь!

  • Псевдоним13:58, 04.09.2015#

    для полного комплекта. сашка серая же уже была у нас.

  • Марина01:51, 04.09.2015#

    Как можно воспринимать ее серьезно?!

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