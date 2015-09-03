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ВЭФ: Стартовая цена танца с Памелой Андерсон во Владивостоке составляет полмиллиона рублей
Спасательный буек голливудская актриса оценила, минимум, в 250 тыс. рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Стартовая цена танца с голливудской актрисой Памелой АНДЕРСОН, выставленного на благотворительном аукционе в поддержку экологических проектов, составляет 500 тыс. рублей.Начальная стоимость еще одного лота от голливудской дивы - спасательный буек со съемок фильма "Спасатели Малибу", в котором снималась актриса, - составляет 250 тыс. рублей, .
В четверг г-жа Андерсон встретилась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с министром природы Сергеем Донских.
Министр и актриса обсудили проблемы экологии, в частности, сохранения редких видов животных.
"Мне очень понравилось в Приморском крае. Я увидела, насколько Россия открыта, насколько люди заботятся о сохранении природы. Россия - загадочная страна для американцев, и я рада, что люди здесь заботятся о сохранении животных", - сказала г-жа Андерсон.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток., остров Русский.
Фото фотобанка ВЭФ.
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Комментарии
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Конь00:29, 04.09.2015#
У нас в Приморье есть более достойные девушки. Вообще, такое ощущение складывается, что это пир во время чумы. Дорогие мои, вы приехали на Дальний Восток, где зарплата ниже плинтуса и люди не могут переехать в центральные регионы, потому что изначально их зарплата рассчитана на то, чтобы закончиться к концу месяца. Устраивать такой действо - проявлять неуважение.
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