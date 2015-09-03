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ВЭФ: Владморрыбпорт построит новый холодильник с помощью Фонда ВЭБа

03 Сентября 2015, 10:18 | Владивосток

Это обеспечит порту самое большое количество холодильных мощностей на Дальнем Востоке

АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ, структура ВЭБа) профинансирует строительство нового специализированного холодильно-складского комплекса во Владивостокском морском рыбном порту (Владморрыбпорт), передал корреспондент Деловой газеты "Золотой Рог" с Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соглашение подписали в четверг в рамках открывшегося во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор АО "ФРДВ" Алексей ЧЕКУНКОВ и гендиректор ОАО "Владморрыбпорт" Александр ШЕВЧЕНКО.

"Мы очень рады. Это первое соглашение, подписанное Фондом в рамках ВЭФа. Для нас это означает сотрудничество с сильным партнером. Мы с большим воодушевлением смотрим на данный проект. К сожалению, сегодняшняя конънктура такова, что привлечение в подобные инфраструктурные проекты частных инвестиций на рыночных условиях затруднено. Фонд, являясь институтом развития, и предоставляя финансирование по доступным ставкам на условиях возвратности средств, принимает на себя часть инфраструктурной нагрузки. И тем самым создает позитивный импульс для развития региональной портовой инфраструктуры и рыбной промышленности ", - сказал глава ФРДВ.

"Строительство нового холодильника поможет нам обновить хозяйство порта, которое занимается хранением и перегрузкой рыбы", - пояснил Александр Шевченко.

Соглашение о строительстве нового комплекса предусматривает реализацию проекта в рамках режима Свободный порт Владивосток, уточнил "Золотому Рогу" член совета директоров Владморрыбпорта Денис САРАНА.

Участие фонда в проекте общей стоимостью 3,5 млрд рублей будет осуществляться через предоставление целевого займа в размере до 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет и процентной ставкой около 10,5% годовых.

Досье "Золотого Рога"

Владивостокский морской рыбный порт представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, способный, помимо переработки рыбопродукции, осуществлять операции с различными видами грузов. Технические возможности порта позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Контрольным пакетом в размере 51,9% уставного капитала (52,14% обыкновенных акций) компании владеет ООО "Геотэкс", единственным учредителем которого является дочь экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА Мария КАТУНИНА.

Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.

4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ)

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  холодильник  Владморрыбпорт  инвестиции 



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