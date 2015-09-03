www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Во Владивостоке начал работу Первый Восточный экономический форум

03 Сентября 2015, 10:48 | Владивосток

В первый день форума выступят глава Минсельхоза Александр Ткачев, руководитель Росрыболовстова Илья Шестаков, президент "РусАла" Олег Дерипаска, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и др., сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.

4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ), сообщает газета "Золотой Рог".

Главная задача форума - позиционирование России в качестве активного участника экономических и интеграционных процессов в АТР, представление инвесторам конкретных проектов для совместной работы.

В первый день на форуме выступят глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ, министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ, руководитель Росрыболовстова Илья ШЕСТАКОВ, президент "РусАла" Олег ДЕРИПАСКА, глава "Роснано" Анатолий ЧУБАЙС, совладелец группы "Ренова" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, первый зампред правления ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ и др.

Также в четверг состоится специальная сессия по алмазно-бриллиантовому бизнесу, в которой примут участие глава Якутии Егор БОРИСОВ, президент АК "АЛРОСА" Андрей ЖАРКОВ, диамантер Лев ЛЕВАЕВ и президент Всемирной федерации алмазных бирж Эрни БЛОМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Владимир Путин  вэф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Китайский Бурят.10:04, 03.09.2015#

    Лиха Беда Начала. Главное, Чтобы СЛОВО Не Расходилось с ДЕЛОМ. Посмотрим !!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru