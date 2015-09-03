Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начал работу Первый Восточный экономический форум
В первый день форума выступят глава Минсельхоза Александр Ткачев, руководитель Росрыболовстова Илья Шестаков, президент "РусАла" Олег Дерипаска, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и др., сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.
4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ), сообщает газета "Золотой Рог".
Главная задача форума - позиционирование России в качестве активного участника экономических и интеграционных процессов в АТР, представление инвесторам конкретных проектов для совместной работы.
В первый день на форуме выступят глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ, министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ, руководитель Росрыболовстова Илья ШЕСТАКОВ, президент "РусАла" Олег ДЕРИПАСКА, глава "Роснано" Анатолий ЧУБАЙС, совладелец группы "Ренова" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, первый зампред правления ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ и др.
Также в четверг состоится специальная сессия по алмазно-бриллиантовому бизнесу, в которой примут участие глава Якутии Егор БОРИСОВ, президент АК "АЛРОСА" Андрей ЖАРКОВ, диамантер Лев ЛЕВАЕВ и президент Всемирной федерации алмазных бирж Эрни БЛОМ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС.
Новости тематики
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
Новости раздела
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
Лиха Беда Начала. Главное, Чтобы СЛОВО Не Расходилось с ДЕЛОМ. Посмотрим !!!