Во Владивостоке начал работу Первый Восточный экономический форум

В первый день форума выступят глава Минсельхоза Александр Ткачев, руководитель Росрыболовстова Илья Шестаков, президент "РусАла" Олег Дерипаска, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и др., сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 5 сентября во Владивостоке на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Главными темами ВЭФ станут возможности и перспективы развития экономики российского Дальнего Востока: сотрудничество со странами АТР, привлечение инвестиций, перспективы территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока, меры господдержки. Российским и иностранным инвесторам представят более 200 инвестиционных проектов.

4 сентября президент РФ Владимир ПУТИН выступит на форуме с речью по аналогии с Санкт-Петербургским экономическим форумом (ПМЭФ), сообщает газета "Золотой Рог".

Главная задача форума - позиционирование России в качестве активного участника экономических и интеграционных процессов в АТР, представление инвесторам конкретных проектов для совместной работы.

В первый день на форуме выступят глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ, министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ, руководитель Росрыболовстова Илья ШЕСТАКОВ, президент "РусАла" Олег ДЕРИПАСКА, глава "Роснано" Анатолий ЧУБАЙС, совладелец группы "Ренова" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, первый зампред правления ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ и др.

Также в четверг состоится специальная сессия по алмазно-бриллиантовому бизнесу, в которой примут участие глава Якутии Егор БОРИСОВ, президент АК "АЛРОСА" Андрей ЖАРКОВ, диамантер Лев ЛЕВАЕВ и президент Всемирной федерации алмазных бирж Эрни БЛОМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.