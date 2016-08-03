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Путин встретится во Владивостоке с президентом Южной Кореи
Ранее на остров Русский собирался премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президенты России и Республики Корея Владимир ПУТИН и ПАК Кын Хе встретятся 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который будет проходить на острове Русский.
«В ходе предстоящих переговоров предполагается обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено актуальным международным и региональным проблемам», - сообщает пресс-служба Кремля.
По данным южнокорейского агентства Рёнхап, президент Пак Кын Хе рассчитывает обсудить с Путиным также вопросы, связанные с ядерной программой Северной Кореи, и разъяснить планы размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD. Ранее Россия и Китай выражали негативное отношение к размещению таких систем в Южной Корее.
Досье «Золотого Рога»: Владимир Путин посетил Южную Корею в ноябре 2013 года с официальным визитом по приглашению нового президента страны Пак Кын Хе, избранной 19 декабря 2012 года. Главы государств на встрече в Сеуле обсудили расширение экономического сотрудничества, а также ряд международных проблем, включая ситуацию на Корейском полуострове.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта onekorea.ru
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