Путин встретится во Владивостоке с президентом Южной Кореи

Ранее на остров Русский собирался премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Президенты России и Республики Корея Владимир ПУТИН и ПАК Кын Хе встретятся 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который будет проходить на острове Русский.

«В ходе предстоящих переговоров предполагается обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено актуальным международным и региональным проблемам», - сообщает пресс-служба Кремля.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, президент Пак Кын Хе рассчитывает обсудить с Путиным также вопросы, связанные с ядерной программой Северной Кореи, и разъяснить планы размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD. Ранее Россия и Китай выражали негативное отношение к размещению таких систем в Южной Корее.

Досье «Золотого Рога»: Владимир Путин посетил Южную Корею в ноябре 2013 года с официальным визитом по приглашению нового президента страны Пак Кын Хе, избранной 19 декабря 2012 года. Главы государств на встрече в Сеуле обсудили расширение экономического сотрудничества, а также ряд международных проблем, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта onekorea.ru