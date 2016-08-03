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Участники Восточного экономического форума будут разъезжать на "Маздах", собранных во Владивостоке

03 Августа 2016, 11:19 | Владивосток

Всего выпущено 100 седанов Mazda6 и 50 кроссоверов Mazda СХ-5 черного цвета

Владивостокский завод ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского ПАО «Соллерс») произвел 150 автомобилей для Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября.

В прошлом году для этих целей с конвейера предприятия сошли 100 автомобилей Mazda6, которые осуществляли транспортное обслуживание участников и гостей первого ВЭФ.

Всего в этом году выпущено 100 седанов Mazda6 и 50 кроссоверов Mazda СХ-5 черного цвета.

Автомобили Mazda6, выпущенные для участников форума, представлены в комплектациях Active, Supreme, Supreme+ и оснащены автоматическими коробками передач, бензиновыми двигателями объемом 2,0 или 2,5 литра, а также широким набором опций, обеспечивающих комфорт для водителя и пассажиров, а именно двухзонным климат-контролем, круиз контролем, датчиками дождя и света пр. 

Mazda CX-5 также оснащены автоматическими коробками передач и бензиновыми двигателями объемом 2,0 литра. Все автомобили представлены в комплектации Active, которая включает в себя двухзонный климат контроль, датчики дождя и света, аудиосистема 6 динамиков.

«Восточный экономический  форум — это важная платформа для знакомства с автомобилями Mazda для широкой бизнес-аудитории.  Для нас это мероприятие прежде всего означает высокий уровень доверия к марке в целом и уровню локального производства, ведь предприятие ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» является единственным производителем автомобилей японского бренда Mazda на территории России», - сказал генеральный директор ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий КУДИНОВ.

Досье "Золотого Рога": Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. По итогам 2015 года было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей. Предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В конце 2015 года завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Euro 5. Полная проектная мощность ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" составляет 70 тыс. автомобилей в год. Sollers и Mazda в сентябре 2015 года также подписали соглашение о создании производства двигателей Mazda, инвестиции составят порядка 2 млрд рублей. Предприятие будет располагаться в особой экономической зоне во Владивостоке. Сумма инвестиций - более 2 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Автор: Олег Клименко
Теги: "Соллерс"  mazda  вэф 



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Комментарии

  • РІвЂћвЂ“Р В 13:40, 03.08.2016#

    А на кого их потом спишут?????В чьи ручонки???

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