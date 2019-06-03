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На Спортивной набережной Владивостока открылась фотовыставка "Поколение М: Live"
Теперь у каждого есть шанс увидеть город таким, каким его видит молодежь нашего города
Масштабная уличная фотовыставка «Поколение М: Live» открылась на Спортивной набережной. На площадке у фонтана выставлено более 40 снимков, объединенных темой «Владивосток: в объективе: город и люди».
На выставке представлены фотоработы школьников в возрасте от 11 до 18 лет, которые были отобраны ведущими отечественными фоторепортерами в результате творческого состязания, из них три автора удостоились особой рецензии мастеров и были отмечены как лучшие. Конкурс проходил на сайте всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М». За два месяца приморские дети и подростки прислали на конкурс более 150 работ.
Теперь у каждого есть шанс увидеть город таким как его видит молодежь нашего города: в объектив юных фотожурналистов попали не только традиционные символы города — Золотой мост и Маяк, но и владивостокский трамвай, празднование Дня Победы и колоритные горожане. Лучшими по итогам конкурсного отбора стали 15-летний Родион Николау, который занял сразу два призовых места — первое и второе. Третье место у 18-летнего Александра Медицкого. Еще две участницы выставки — Яна Астахова и Дарья Соловьева — получили «Приз симпатий МТС». Всем участникам выставки вручили памятные дипломы.
«Открытие выставки – часть масштабного образовательного федерального тура «Поколение М» для детей и подростков, увлекающихся фотоискусством. В прошлом году мы положили старт нашей приморской фотоистории – во Владивостокском ГУМе месяц работала мировая фотовыставка «Гран-При по-русски», где ребята получили вдохновение и творческое задание от куратора выставки и известного фотожурналиста России Василия ПРУДНИКОВА. И вот теперь мы можем посмотреть результат их творчества. Посмотреть на наш город глазами наших детей. Я уверена, выставка понравится многим, возможно, кто-то на снимках увидит себя или свих близких», - рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
Выставка проходит при поддержке администрации Владивостока. Посетить фотовыставку «Поколение М: Live» можно до 30 июня, вход — свободный.
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке министерства культуры РФ. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте проекта дети со всей страны участвуют в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. За каждую загруженную работу, лайк, репост получают баллы, которые МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 17 млн рублей, которые направлены на 49 детских операций.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото МТС.
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