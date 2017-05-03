Кооператив "Остров" на острове Русский дождался 820 млн рублей

Средства будут направлены исключительно на строительство инфраструктуры

Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) одобрил безвозмездное выделение жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Остров» в Приморском крае 820 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

Средства выделяются «в целях поддержки сотрудников федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», Дальневосточного отделения Российской академии наук, а также семей имеющих 3 и более детей во исполнение директив правительства РФ»

В то числе 300 млн рублей будут направлены на обеспечение объектов жилищного строительства ЖСК инженерными сетями, в том числе путем оплаты за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 520 млн рублей – на обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства поселка на выделенных земельных участках,

Набсовет также поручил правлению АИЖК проработать вопрос использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ЖСК «Остров» для смежных земельных участков, в отношении которых АИЖК выступает в качестве агента РФ.

Досье «Золотого Рога»: В рамках проекта на участке площадью 400,5 тыс. кв. метров будет построено 224 индивидуальных жилых дома, 20 таунхаусов на две квартиры и 8 многоквартирных домов. Жителями поселка станут многодетные семьи, научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и отделения РАН. В общей сложности там будет проживать не менее 1,1 тыс. человек.

Ожидается, что все жилые дома нового поселка будут введены в эксплуатацию в марте следующего года.

По расчетам АИЖК, средняя стоимость одного кв. метра жилья в поселке составит 44,2 тыс. рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток