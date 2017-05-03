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Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
Объявлена война некачественному бензину
Владивосток по своеобразному отреагировал на проблему некачественного топлива, обострившуюся в последнее время. В среду с Корабельной набережной краевого центра стартовал автопробег «Топливный контроль», главными действующими лицами которого станут известный приморский блогер и фотограф Александр ХИТРОВ и специалисты независимой лаборатории. Еще одним участником проект стал журналист Максим СИТНИКОВ.
Ранее Дальний Восток оказался в центре топливного скандала. Сотни автовладельцев из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области обратились в автосервисы с одинаковыми неисправностями машин — поломкой бензиновых инжекторов. По словам механиков, причиной выхода из строя части двигателя стал некачественный бензин. Да и сами автолюбители подтверждали, что заправлялись на определенных АЗС. Представители же нефтяных компаний региона открещивались от подобных обвинений и заявляли о полном соответствии своего топлива всем стандартам.
Александр Хитров решил никому не верить и самостоятельно оценить качество бензина на дальневосточных АЗС. Заручившись поддержкой медиахолдинга PrimaМedia и обратившись к специалистам независимой лаборатории, он отправился в трехдневное путешествие по маршруту Владивосток-Хабаровск.
«В планах — посетить около трех десятков заправок. На каждой АЗС специалисты лаборатории будут брать пробы топлива, а затем в Хабаровске все пробы мы сдадим в независимую лабораторию. Чтобы читатель не думал, что это реклама, в нашей команде есть видеоператор, который будет все фиксировать. Дальний Восток – мир автомобилистов, и не очень хотелось бы в первый день покупки автомобиля, ехать чинить его из-за некачественного топлива. Мы также планируем узнать состав топлива и проверить миф о том, что бензин разбавляют водой», — рассказал блогер.
Перед отправлением участники акции «Топливный контроль» отметили, что главная цель проекта – посмотреть и рассказать жителям региона, что же происходит с бензином на Дальнем Востоке. В пути ребята планируют пообщаться с другими автолюбителями на тему дальневосточного бензина и надеются в целом на насыщенное и полезное приключение.
Деловая газета «Золотой рог», Владивосток
Фото primamedia.ru
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