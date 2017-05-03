www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.09 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 62.32 р. 10 CNY: 82.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Приморский авторынок
Распечатать

Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться

03 Мая 2017, 15:49 | Владивосток

Объявлена война некачественному бензину

Владивосток по своеобразному отреагировал на проблему некачественного топлива, обострившуюся в последнее время. В среду с Корабельной набережной краевого центра стартовал автопробег «Топливный контроль», главными действующими лицами которого станут известный приморский блогер и фотограф Александр ХИТРОВ и специалисты независимой лаборатории. Еще одним участником проект стал журналист Максим СИТНИКОВ.

Ранее Дальний Восток оказался в центре топливного скандала. Сотни автовладельцев из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области обратились в автосервисы с одинаковыми неисправностями машин — поломкой бензиновых инжекторов. По словам механиков, причиной выхода из строя части двигателя стал некачественный бензин. Да и сами автолюбители подтверждали, что заправлялись на определенных АЗС. Представители же нефтяных компаний региона открещивались от подобных обвинений и заявляли о полном соответствии своего топлива всем стандартам.

Александр Хитров решил никому не верить и самостоятельно оценить качество бензина на дальневосточных АЗС. Заручившись поддержкой медиахолдинга PrimaМedia и обратившись к специалистам независимой лаборатории, он отправился в трехдневное путешествие по маршруту Владивосток-Хабаровск.

«В планах — посетить около трех десятков заправок. На каждой АЗС специалисты лаборатории будут брать пробы топлива, а затем в Хабаровске все пробы мы сдадим в независимую лабораторию. Чтобы читатель не думал, что это реклама, в нашей команде есть видеоператор, который будет все фиксировать. Дальний Восток – мир автомобилистов, и не очень хотелось бы в первый день покупки автомобиля, ехать чинить его из-за некачественного топлива. Мы также планируем узнать состав топлива и проверить миф о том, что бензин разбавляют водой», — рассказал блогер.

Перед отправлением участники акции «Топливный контроль» отметили, что главная цель проекта – посмотреть и рассказать жителям региона, что же происходит с бензином на Дальнем Востоке. В пути ребята планируют пообщаться с другими автолюбителями на тему дальневосточного бензина и надеются в целом на насыщенное и полезное приключение.

Деловая газета «Золотой рог», Владивосток

Фото primamedia.ru


 
Автор:
Теги: бензин  автопробег  качество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru