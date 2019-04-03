Из Владивостока можно будет улететь прямиком на популярные российские курорты

Полеты будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 мая начнет выполнять регулярные полеты из Владивостока в Краснодар, с 27 апреля – в Саппоро.

Рейсы в Краснодар будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320, в Саппоро – трижды в неделю на A320.

В настоящее время «Уральские авиалинии» летают из Владивостока в Санкт-Петербург (через Иркутск и Екатеринбург), Екатеринбург (Иркутск), Пекин, Харбин, Бангкок (Чаньчунь). С 2

Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируется в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Флот состоит из 47 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319). Крупнейшим акционером компании является ее генеральный директор Сергей СКУРАТОВ.