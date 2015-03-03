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В FESCO новый вице-президент по финансам

03 Марта 2015, 13:17 | Владивосток

Виктор Беляков ранее работал директором по экономике и финансам "Уралкалия"

Вице-президентом Транспортной группы FESCO по финансам со 2 марта назначен Виктор БЕЛЯКОВ, ранее занимавший должность директора по экономике и финансам ОАО "Уралкалий", говорится в сообщении ОАО "Дальневосточное морской пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO).

Виктор Беляков будет отвечать за финансовый блок всей группы, в том числе за финансовую стратегию, организацию финансовых процессов, а также взаимоотношения с инвесторами. Он также войдет в состав правления ДВМП.

До прихода в FESCO топ-менеджер работал в "Уралкалии", где в разные периоды времени c 2004 по 2014 годы занимал позиции директора по экономике и финансам, исполняющего обязанности генерального директора.

Виктор Беляков окончил Тверской государственный технический университет, а также школу бизнеса Кингстонского университета, имеет степень MBA и квалификацию CMA (Certified Management Accountant).

В ноябре прошлого года прежний вице-президент FESCO по финансам Елена ШМАТОВА покинула компанию.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В группу входят ОАО "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка" (совместное предприятие с ОАО "РЖД"), 24,1% ОАО "Трансконтейнер". В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 26 собственных судов общим дедвейтом 292 тыс. тонн, в том числе 4 ледокола в аренде по долгосрочным контрактам.

В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда МАГОМЕДОВЫХ принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДВМП  fesco  назначение 



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