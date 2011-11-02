АТЭС-2012: Графики - на стол

В новой редакции подпрограммы развития Владивостока как центра сотрудничества в АТР определено 65 мероприятий. Из них 48 - объекты строительства. В настоящее время 23 объекта находятся в стадии производства работ, 15 - в проектировании и 10 - в стадии предпроектных исследований.

С этих цифр начал очередное заседание межведомственного оперативного штаба по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012 заместитель министра регионального развития РФ Роман ПАНОВ 5 февраля в Дальневосточной дирекции Минрегиона. Оно фактически анонсировало не только новый этап в строительстве, но и более жесткую позицию ведомства в исполнении роли координатора.

- По итогам 2009 года кассовые расходы заказчиков составили 104 млрд руб., освоение заказчиками средств подпрограммы равно 93 млрд руб. Что касается цифры фактически принятых работ, то здесь у нас, к сожалению, результаты не очень положительны: мы фактически приняли работ на 29,5 млрд руб., - сказал замминистра. - И это - основная тема, над которой сейчас необходимо работать. Мы должны сократить огромную разницу между потраченными средствами и принятыми работами с учетом средств прошлого года и 210 млрд руб., выделенных на 2010 год.

По словам генерального директора Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Евгения РОГОЗЫ, 2010-й должен стать годом материализации денежных средств в конкретные дома, дороги, коммуникации. Но для этого нужно синхронизировать производственные графики многочисленных участников проекта. Именно поэтому тема, с одной стороны, предоставления координатору полноценных планов-графиков работ, а с другой - их четкого выполнения, стала на заседании штаба доминирующей. Как выяснилось, только по двум объектам - ДВФУ и мостовому переходу через пролив Босфор Восточный - такие документы имеются.

- Мы достаточно спокойно относились к ней в 2009 году, поскольку он во многом был подготовительным, - пояснил позицию Роман Панов. - В 2010 году поставлен вопрос полного и всеобъемлющего контроля над каждым объектом, и единственный способ это осуществлять - иметь полноценные планы-графики.

В числе основных недостатков представленных на согласование документов замминистра назвал недостаточное отражение в них состава работ, сроков, используемых ресурсов и материалов, слабую логистическую увязку между объектами. С учетом гигантских для Приморского края объемов строительно-монтажных работ все это может породить немало трудностей. Поэтому еще одним вопросом, на котором было акцентировано внимание участников штаба, стал вопрос внедрения всеми госзаказчиками и генподрядчиками единой автоматизированной системы управления "Спайдер Проджект". Она позволит иметь самую полную и разнообразную информацию о каждом строящемся объекте, а также о реализуемом проекте в целом. Возможно, в связи с этим некоторые из подрядчиков и тормозят с внедрением системы?

В числе объектов, требующих особого внимания, был назван аэропортовый комплекс, поскольку здесь задействовано около 10 заказчиков со своими интересами: топливо-заправочные комплексы строят две частные компании, подстанцию "Аэпропорт" - Федеральная сетевая компания, дорогу к аэропорту - департамент дорожного строительства Приморского края, терминал - частная структура "Международного аэропорта Шереметьево", взлетно-посадочную полосу и командно-диспетчерский пункт - федеральные государственные предприятия. И здесь необходима координация, чтобы все участники процесса были увязаны на конечный результат - создание современного аэропортового комплекса, который должен стать воздушными воротами региона.

Без жесточайшего графика не освоить и другой объект - ДВФУ с Конференц-центром. По словам Евгения Рогозы, за полгода генеральный подрядчик ЗАО "Крокус Интернешнл" сделал, вроде бы, немало - 6,5 млрд руб., но чтобы весь университет построить вместе с дорогами, надо освоить 65 млрд. Программа 2010 года - 29,3 млрд руб. Кроме того, к этому комплексу добавляется еще три объекта: медицинский центр, студенческий центр и финансово-экономический корпус, по ним сейчас ведется согласование технического задания для проектировщиков.

Замминистра напомнил присутствующим о регламенте взаимодействия госзаказчиков, заказчиков-застройщиков, администраций края и города и образуемых ими органов для реализации подпрограммы. И мягко подчеркнул, что Минрегион как координатор имеет право обращаться с представлением к руководителям различных органов власти и извещать их о тех организация и руководителях, которые не выполняют решения координационных штабов и советов.

- Мы в 2009 году этим правом не пользовались, но сегодня ситуация не позволяет нам дальше молчать. Мы начинаем более жестко исполнять свои координационные функции. Прошу это учитывать, - сказал Роман Панов. - Все госзаказчики находятся в единой подпрограмме, и требования ко всем едины.

А в заключение заседания его участники получили рекомендацию поддержать отечественных автопроизводителей и "Соллерс", запустивший в декабре производство во Владивостоке, в том числе. Пока эту правительственную установку услышали только в УСК "Мост" и ЗАО "Крокус Интернешнл".

- Вопрос контрольный, - напомнил замминистра. - Пока агитируем, но скоро начнем спрашивать.