www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

АТЭС-2012: Графики - на стол

02 Ноября 2011, 01:18 | Владивосток

В новой редакции подпрограммы развития Владивостока как центра сотрудничества в АТР определено 65 мероприятий. Из них 48 - объекты строительства. В настоящее время 23 объекта находятся в стадии производства работ, 15 - в проектировании и 10 - в стадии предпроектных исследований.

С этих цифр начал очередное заседание межведомственного оперативного штаба по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012 заместитель министра регионального развития РФ Роман ПАНОВ 5 февраля в Дальневосточной дирекции Минрегиона. Оно фактически анонсировало не только новый этап в строительстве, но и более жесткую позицию ведомства в исполнении роли координатора.

- По итогам 2009 года кассовые расходы заказчиков составили 104 млрд руб., освоение заказчиками средств подпрограммы равно 93 млрд руб. Что касается цифры фактически принятых работ, то здесь у нас, к сожалению, результаты не очень положительны: мы фактически приняли работ на 29,5 млрд руб., - сказал замминистра. - И это - основная тема, над которой сейчас необходимо работать. Мы должны сократить огромную разницу между потраченными средствами и принятыми работами с учетом средств прошлого года и 210 млрд руб., выделенных на 2010 год.

По словам генерального директора Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Евгения РОГОЗЫ, 2010-й должен стать годом материализации денежных средств в конкретные дома, дороги, коммуникации. Но для этого нужно синхронизировать производственные графики многочисленных участников проекта. Именно поэтому тема, с одной стороны, предоставления координатору полноценных планов-графиков работ, а с другой - их четкого выполнения, стала на заседании штаба доминирующей. Как выяснилось, только по двум объектам - ДВФУ и мостовому переходу через пролив Босфор Восточный - такие документы имеются.

- Мы достаточно спокойно относились к ней в 2009 году, поскольку он во многом был подготовительным, - пояснил позицию Роман Панов. - В 2010 году поставлен вопрос полного и всеобъемлющего контроля над каждым объектом, и единственный способ это осуществлять - иметь полноценные планы-графики.

В числе основных недостатков представленных на согласование документов замминистра назвал недостаточное отражение в них состава работ, сроков, используемых ресурсов и материалов, слабую логистическую увязку между объектами. С учетом гигантских для Приморского края объемов строительно-монтажных работ все это может породить немало трудностей. Поэтому еще одним вопросом, на котором было акцентировано внимание участников штаба, стал вопрос внедрения всеми госзаказчиками и генподрядчиками единой автоматизированной системы управления "Спайдер Проджект". Она позволит иметь самую полную и разнообразную информацию о каждом строящемся объекте, а также о реализуемом проекте в целом. Возможно, в связи с этим некоторые из подрядчиков и тормозят с внедрением системы?

В числе объектов, требующих особого внимания, был назван аэропортовый комплекс, поскольку здесь задействовано около 10 заказчиков со своими интересами: топливо-заправочные комплексы строят две частные компании, подстанцию "Аэпропорт" - Федеральная сетевая компания, дорогу к аэропорту - департамент дорожного строительства Приморского края, терминал - частная структура "Международного аэропорта Шереметьево", взлетно-посадочную полосу и командно-диспетчерский пункт - федеральные государственные предприятия. И здесь необходима координация, чтобы все участники процесса были увязаны на конечный результат - создание современного аэропортового комплекса, который должен стать воздушными воротами региона.

Без жесточайшего графика не освоить и другой объект - ДВФУ с Конференц-центром. По словам Евгения Рогозы, за полгода генеральный подрядчик ЗАО "Крокус Интернешнл" сделал, вроде бы, немало - 6,5 млрд руб., но чтобы весь университет построить вместе с дорогами, надо освоить 65 млрд. Программа 2010 года - 29,3 млрд руб. Кроме того, к этому комплексу добавляется еще три объекта: медицинский центр, студенческий центр и финансово-экономический корпус, по ним сейчас ведется согласование технического задания для проектировщиков.

Замминистра напомнил присутствующим о регламенте взаимодействия госзаказчиков, заказчиков-застройщиков, администраций края и города и образуемых ими органов для реализации подпрограммы. И мягко подчеркнул, что Минрегион как координатор имеет право обращаться с представлением к руководителям различных органов власти и извещать их о тех организация и руководителях, которые не выполняют решения координационных штабов и советов.

- Мы в 2009 году этим правом не пользовались, но сегодня ситуация не позволяет нам дальше молчать. Мы начинаем более жестко исполнять свои координационные функции. Прошу это учитывать, - сказал Роман Панов. - Все госзаказчики находятся в единой подпрограмме, и требования ко всем едины.

А в заключение заседания его участники получили рекомендацию поддержать отечественных автопроизводителей и "Соллерс", запустивший в декабре производство во Владивостоке, в том числе. Пока эту правительственную установку услышали только в УСК "Мост" и ЗАО "Крокус Интернешнл".

- Вопрос контрольный, - напомнил замминистра. - Пока агитируем, но скоро начнем спрашивать.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru