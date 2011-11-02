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Усмирять воду научат в ДВГУ

02 Ноября 2011, 02:14 | Владивосток

Вода - величайшее благо на земле, но вода - это и грозная, еще далеко не покоренная стихия, приносящая человечеству большой ущерб.

Говоря о жизненной роли воды, нельзя не привести замечательные слова Антуана де Сент Экзюпери: "Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. Ты - величайшее в мире богатство!"

Когда мы удобно устраиваемся вечером перед телевизором, нам и в голову не приходит поблагодарить за это воду, вращающую где-то мощные турбины гидроэлектростанций и охлаждающую котлы тепловых станций. Нам невдомек, что река, помогая человеку, получает при этом не только химическое, бактериальное, но и тепловое загрязнение.

Проблема с водой для Приморья не нова. Наводнения, засухи - что может быть хуже катаклизмов природы, застающих нас врасплох. И для того чтобы как-то противостоять стихии со стороны водных объектов, чтобы грамотно использовать их богатство, водные объекты необходимо изучать и прогнозировать их поведение. Только людям, знающим законы поведения водных объектов, подвластно усмирить разгул стихии.

Очевидно, что профессия гидролога, изучающего эти законы, уже сейчас стала очень актуальной и востребованной. Инженеров-гидрологов на Дальнем Востоке готовят только в ДВГУ, в Институте окружающей среды на кафедре гидрологии суши и охраны водных ресурсов. Государственный стандарт и программа обучения предусматривают подготовку специалистов широкого профиля и высокой квалификации, способных выполнить экологическую экспертизу любого водохозяйственного проекта и оценить экономическую эффективность капиталовложений в водное хозяйство.

Кафедра гидрологии суши и охраны водных ресурсов Института окружающей среды Дальневосточного государственного университета приглашает вас получить диплом инженера-гидролога со специализацией "Рациональное водопользование", а в перспективе - со специализацией "Экономика гидрологического обслуживания хозяйственной деятельности".

В 2001 году на кафедре была открыта специализация "Информационные системы в гидрологии". В этом году выпускаются первые дипломированные специалисты данного направления. Кроме того, вводится в действие дополнительная программа по очень перспективному направлению - экономика гидрологического обслуживания хозяйственной деятельности.

Многообразие изучаемых курсов дает возможность применения выпускниками своих сил:

в проектных институтах - в качестве инженеров по гидрологическому обоснованию водохозяйственных проектов (водоснабжение населенных пунктов, водохранилищ и др. сооружений);

в строительных организациях - в качестве эксперта по гидрологической, гидрогеологической и экологической оценке проектов;

в вузах и других учебных заведениях - в качестве преподавателей;

в комитетах по природным ресурсам и институтах Академии наук - в качестве государственных служащих и научных сотрудников;

в совместных с иностранными компаниями высокооплачиваемых проектах по освоению Сахалинского шельфа.

Наш диплом высоко ценится работодателями как в России, так и за рубежом.

Абитуриентам, заинтересовавшимся спасением не только наших рек, но и сохранением собственного здоровья, стоит воспользоваться возможностью поступить в ДВГУ на бюджетной или договорной основе за доступную плату.

Студенты обучаются с использованием современной вычислительной техники. Кафедра через Международный департамент ДВГУ имеет возможность оформить стажировки студентов в университетах Европы, США и Австралии (за дополнительную плату). Студенты могут участвовать в конкурсе грантов по оплате обучения за рубежом.

Кафедра гидрологии суши и охраны водных ресурсов Института окружающей среды ДВГУ находится по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 (остановка транспорта "Покровский парк"), - каб.221 (тел.45-74-09), приемная комиссия каб.121 (тел. 45-76-87).

К.П. БОБРИК, профессор, И.А. ЛИСИНА, доцент.

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