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"Владивостокский морской торговый порт" прикупил китайских кранов
И судебные «санкции» тому не помеха
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), несмотря на частичный арест счетов, продолжает модернизацию производственных мощностей. В понедельник в порт специализированным судном из Шанхая были доставлены два новых козловых рельсовых крана, приобретенных компанией для контейнерного терминала.
Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 24 декабря 2018 года.
Краны производства китайской Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (ZPMC) имеют грузоподъемность 45 тонн и ширину пролета 63 метра каждый. Техника может обрабатывать 28 рядов контейнеров и штабели высотой 5 контейнеров. Производственные мощности двух кранов позволяют осуществлять до 840 операций в сутки, что повысит скорость обработки в тылу терминала на 15-20%.
Выгрузка первого крана запланирована на 5 октября, второго – на 12 октября. После установки кранов на постоянные рельсовые пути специалисты ZPMC приступят к пуско-наладочным работам, которые продлятся до 24 декабря. Технические работы не окажут влияния на операционную деятельность ВМТП.
Краны ZPMC дополнят четыре уже действующих на контейнерном терминале крана RMG (rail mounted gantry). Всего на площадке работает 16 кранов различного типа, которые ежесуточно выполняют более 6,4 тыс. операций по перемещению контейнеров.
Досье деловой газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской торговый порт» входит в транспортную группу FESCO (контролируется группой «Сумма». Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. Владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ и его брат Магомед МАГОМЕДОВ в настоящее время находятся под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ВМТП
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