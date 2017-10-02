www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 51.61 р.
EUR: 68.45 р. 10 CNY: 87.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Хабаровск ударил по портам Приморья ломом

02 Октября 2017, 12:01 | Владивосток

Стивидоры выступили против их исключения из возможных мест для перевалки лома черных металлов, инициированного соседями в пользу «Амурметалла»

Крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья планируется исключить из перечня возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт. 3 октября обращение будет рассмотрено на заседании комитета Законодательного собрания Приморского края.

Стивидоры считают, что непопулярные меры обосновываются интересами одного конкретного предприятия Хабаровского края - ОАО «Амурметалл».

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут   законные   владельцы   его   источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - говорится в обращении.

Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея».

Под обращением, в частности, подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (оба работают в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) и ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район).

Инициаторы обращения просят Законодательное собрание Приморского края поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.  

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: порты  южная корея  металлом 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru