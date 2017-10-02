Хабаровск ударил по портам Приморья ломом

Стивидоры выступили против их исключения из возможных мест для перевалки лома черных металлов, инициированного соседями в пользу «Амурметалла»

Крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья планируется исключить из перечня возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт. 3 октября обращение будет рассмотрено на заседании комитета Законодательного собрания Приморского края.

Стивидоры считают, что непопулярные меры обосновываются интересами одного конкретного предприятия Хабаровского края - ОАО «Амурметалл».

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - говорится в обращении.

Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея».

Под обращением, в частности, подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (оба работают в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) и ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район).

Инициаторы обращения просят Законодательное собрание Приморского края поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток