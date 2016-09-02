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Во Владивостоке будут производить автомобильные двигатели
Основная продукция с этого предприятия будет экспортироваться
Совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского ПАО «Соллерс» в пятницу подписало на полях ВЭФа специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке в 2018 году завода автодвигателей производительностью 50 тыс. единиц в год.
Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ и старший вице-президент компании Mazda Motor Corporation Юджи НАКАМИНЕ
Производство двигателей начнется в конце 2018 года, корпус завода будет построен на территории СП во Владивостоке.
Контракт также предполагает, что РФ гарантирует ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) неизменность условий ведения бизнеса и преференции со стороны государства.
Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года. По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. Двигатели, которые будут выпускаться заводом, предназначены для экспорта и оснащения моторных транспортных средств, производимых СП.
Как отмечают в Минпромторге, подписание специального инвестиционного контракта «стало ключевым фактором при принятии Mazda Motor Corporation решения об организации двигателестроительного производства в России».
Согласно контракту, инвестор гарантирует инвестиции объемом более 2 млрд рублей в организацию в 2018 году двигателестроительного производства мощностью 50 тыс. двигателей в год, в том числе локализацию ряда технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей.
В результате реализации проекта планируется создание более 600 рабочих мест.
Досье «Золотого Рога»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» - совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company, созданное в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек. На данный момент автозавод произвел уже более 100 тыс. автомобилей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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